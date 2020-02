Kiều Minh Tuấn 'đối đầu' chính mình tại rạp tháng 3 0 Tháng 3, Kiều Minh Tuấn có hai phim 'Nắng 3: Lời hứa của cha' và 'Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử' trình chiếu ngoài rạp.

Nắng 3: Lời hứa của cha

Khởi chiếu: 6/3/2020 - Chiếu sớm: 4/3/2020

Thể loại: gia đình, tình cảm, hài

Diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Khả Như, Ngân Chi, NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Oanh Kiều, Xuân Nghị...

Sau một lần va chạm xe, hai mẹ con Quế Phương và Hồng Ân tình cờ quen biết bác sĩ Tùng Sơn. Biết được cuộc sống giàu sang của Sơn, họ giăng bẫy lừa anh là ba ruột của bé Hồng Ân với mục đích lừa đảo. Làm ba bất đắc dĩ, Tùng Sơn gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười, nhưng tình cảm giữa anh và bé Hồng Ân là chân thật.

Trailer phim Nắng 3

Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử

Khởi chiếu: 27/3/2020

Thể loại: hành động, tâm lý, hài

Diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Anh Tú...

Sau khi tiêu diệt ông trùm Hắc Hổ và lật đổ anh Hai ở phần đầu, chị Mười Ba cùng anh em An Cư Nghĩa Đoàn yên ổn làm ăn. Đàn em thân tín của chị Mười Ba là Kẽm Gai ra tù, được chị Mười Ba giao cho quản lý một địa bàn kinh doanh của An Cư Nghĩa Đoàn. Khi Kẽm Gai vướng vào thù oán giang hồ và bị truy sát, chị Mười Ba buộc phải tái xuất.

Trailer Chị Mười Ba 3 ngày sinh tử

Onward | Truy tìm phép thuật

Khởi chiếu: 6/3/2020

Thể loại: hoạt hình, phiêu lưu, gia đình, hài

Diễn viên lồng tiếng: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, Mel Rodriguez...

Sau sinh nhật lần thứ 16 của Ian, cậu và anh trai Barley tìm được cây gậy phép thuật của bố và lá thư ông nói về cách giúp cha con họ hội ngộ. Để đưa bố hồi sinh trong một ngày, hai anh em trải qua hành trình nhiều hiểm nguy lẫn hài hước, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và tích lũy những điều trân quý về tình cảm gia đình.

Trailer Onward

I Still Believe | Vì anh vẫn tin

Khởi chiếu: 13/3/2020

Thể loại: tình cảm, âm nhạc

Diễn viên: Melissa Roxburgh, Britt Robertson, K.J. Apa, Gary Sinise, Nathan Parsons...

Phim dựa trên hồi ký của ca sĩ - nhạc sĩ Jeremy Camp. Năm 22 tuổi, Jeremy gặp người con gái định mệnh trong đời anh là Melissa. Khi họ đang hạnh phúc trong tình yêu, Melissa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng và có thể không qua khỏi. Dù vậy, Jeremy quyết định cưới cô, cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Trailer I Still Believe

Loạn nhịp | Heartbeats

Khởi chiếu: 13/3/2020

Thể loại: tình cảm

Diễn viên: Theeradej Wongpuapan, Manasaporn Chanchalerm...

Đến Chiang Mai để hóa giải bức thư mà bạn gái đã mất để lại, Chai quen biết Namwan - con gái chủ một khách sạn tại đây. Namwan đã giúp anh bước ra khỏi vùng an toàn của cuộc đời mình.

Bloodshot

Khởi chiếu: 13/3/2020

Thể loại: hành động, tâm lý, giả tưởng

Diễn viên: Vin Diesel, Eiza González, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Michael Sheen, Toby Kebbell...

Là một cựu binh đã hy sinh trong chiến trận, Bloodshot được tập đoàn RST hồi sinh bằng công nghệ nano trong huyết quản. Anh sở hữu siêu sức mạnh, siêu tốc độ và khả năng hồi phục thần tốc.

Trailer Bloodshot

Vùng đất câm lặng 2 | A Quiet Place 2

Khởi chiếu: 20/3/2020

Thể loại: kinh dị, tâm lý, giả tưởng

Diễn viên: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Djimon Hounsou...

Sau cái chết của chồng và một đứa con trai, Evelyn đưa ba con chạy trốn tới một nơi tưởng như yên bình. Nhưng lúc này, thế giới bị bao vây bởi sinh vật ngoài hành tinh. Loài người tiếp tục phải lẩn trốn, không được phát ra tiếng động để bảo toàn tính mạng.

Trailer A Quiet Place

SamSam: Siêu nhân tập sự | SamSam

Khởi chiếu: 27/3/2020

Thể loại: hoạt hình, gia đình

Diễn viên lồng tiếng: Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, Jeremy Prevost, Sébastien Desjours, Léopold Vom Dorp...

SamSam có đĩa bay của riêng mình, sống vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Cuộc sống của cậu bé gần như hoàn hảo, chỉ thiếu một điều là cậu chưa tìm được siêu năng lực thực sự của mình.

Trailer SamSam Siêu nhân tập sự

Căn hộ của quỷ | 32 Malasana Street

Khởi chiếu: 6/3/2020

Thể loại: kinh dị

Diễn viên: Begona Vargas, María Ballesteros, Javier Botet, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga...

Năm 1976, gia đình Olmedo rời bỏ ngôi làng để tới sống ở khu phố sôi động Malasana, tại thủ đô Maldrid, Tây Ban Nha. Họ trở thành nạn nhân của thế lực bí ẩn trong căn nhà này.

Căn hộ của quỷ

Ác mộng bên hồ | Lake of Death

Khởi chiếu: 6/3/2020

Thể loại: kinh dị, tâm lý

Diễn viên: Iben Akerlie, Patrick Walshe McBride, Ulric von der Esch, Elias Munk, Jonathan Harboe..

Một năm sau khi anh trai sinh đôi qua đời bí ẩn tại căn nhà nghỉ dưỡng của gia đình, Lillian trở lại đây cùng bạn bè để tưởng nhớ anh trai và tận hưởng kỳ nghỉ. Chuyến đi trở nên đáng sợ khi một thành viên trong nhóm bị sát hại sau khi bơi dưới hồ.

Trailer Ác mộng bên hồ

Kẻ xâm nhập | Intruder

Khởi chiếu: 27/3/2020

Thể loại: kỳ bí, tâm lý

Diễn viên: Kim Mu Yeol, Song Ji Hyo, Ye Soo Jung, Heo Joon eok, Lee Hae Woon...

Sau khi vợ qua đời, Seo Jin dùng phương pháp thôi miên để tìm ra thủ phạm. Trong một lần thôi miên, anh nhìn thấy hình ảnh của You Jin - em gái mất tích cách đây 25 năm. Ngay sau đó, anh được thông báo You Jin còn sống. Cô trở về nhà với dáng vẻ xa lạ. Seo Jin tin rằng đây không phải You Jin thực sự.

Chó săn tiền | Beast Clawing at Straws

Khởi chiếu: 20/3/2020

Thể loại: kỳ bí

Diễn viên: Jeon Do Eeon, Jung Woo Sung, Bae Seong Woo, Youn Yuh Jung, Jeong Man Sik...

Jung Man làm việc bán thời gian tại nhà tắm hơi công cộng để nuôi người mẹ mắc bệnh đãng trí. Tae Young gặp rắc rối khi bạn gái bỏ trốn với số tiền anh vay mượn từ công ty cho vay nặng lãi. Mi Ran làm việc ở quán bar và bị chồng bạo hành. Ba người xấu số có những liên quan qua lại với nhau.

Phong Kiều