Khánh Thi - Phan Hiển mừng Hoàng Mỹ An ra mắt MV đầu tay

Chiều 22/7, ca sĩ Hoàng Mỹ An ra mắt MV đầu tay mang tên 'Ai cũng có một tình yêu để quên'. Đây là MV đầu tiên được Hoàng Mỹ An thực hiện tại quê nhà sau nhiều năm học tập và hoạt động tại thị trường hải ngoại. Mỹ An sinh năm 1996, từng đoạt ngôi Á quân cuộc thi 'Thử thách cùng bước nhảy 2013'. Dù gặt hái nhiều thành tích ở lĩnh vực nhảy múa, cô quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp và là giọng ca độc quyền của trung tâm Thuý Nga.