Khánh My khai trương nhà 7 tầng

Trước tình hình Covid-19 lây lan, cô từ chối hoàn toàn các khách ngoại quốc có nhu cầu thuê phòng nhằm đảm bảo sức khoẻ cho khu phố, nhất là khi toà nhà của cô sát một trường đại học. Riêng với khách Việt Nam, người đẹp kiểm tra kỹ lưỡng về lịch trình đi lại của khách trong thời gian qua để thêm phần an tâm. 'Tôi chấp nhận doanh thu giảm nhưng an toàn hơn cho mọi người', Khánh My nói.