Khán giả Hàn tranh cãi về 'con gái' Kim Tae Hee 0 Khi phim 'Hi Bye, Mama' chọn một bé trai đóng vai con gái của Kim Tae Hee, khán giả không đồng tình, lo lắng về vấn đề nhận dạng giới tính của bé.

Trước khi phim chiếu, nhà sản xuất xác nhận vai diễn Seo Woo - con gái của Cha Yu Ri (Kim Tae Hee đóng) do một bé trai đảm nhận. Đó là sao nhí chưa đầy 5 tuổi Seo Woo Jin. Thông tin gây tò mò trong dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi: tại sao phải dùng bé trai đóng vai bé gái, trong khi showbiz Hàn không thiếu diễn viên nhí là nữ. Lúc đó, đoàn phim giải thích họ chọn Seo Woo Jin vì khuôn mặt, thần thái có nét hao hao Kim Tae Hee.

Seo Woo Jin đóng vai bé gái Seo Woo.

Dù vậy, dân mạng Hàn Quốc vẫn tiếp tục tranh cãi về sao nhí, cho rằng cậu bé có thể sẽ bị bối rối với nhận dạng giới tính của mình trong quá trình trưởng thành. Khi những bình luận này quá nhiều, mẹ ruột của Seo Woo Jin lên tiếng trên Instagram.

Chị chia sẻ Woo Jin là một cậu bé thông minh. Khác với nhiều đứa trẻ cùng độ tuổi, bé hiểu việc mình đang làm và hiểu tại sao mình vào vai một bạn gái. Bố mẹ không đưa Woo Jin đi thử vai, bởi họ muốn con mình được mời vào vai chính. Khi nhận được đề nghị từ phía đài tvN, mẹ đã hỏi ý kiến của Woo Jin. Cậu bé nói sẵn sàng đóng vai này và tự tin sẽ làm tốt. Vì vậy, mẹ của Seo Woo Jin đề nghị công chúng ngừng nói những lời không hay, lan truyền những tin đồn sai sự thật và đánh giá con trai chị qua vẻ ngoài.

Mẹ của Seo Woo Jin viết tiếp: "Nhận dạng giới tính ư? Tôi tin chắc những ai từng tiếp xúc với con trai tôi đều biết không cần lo về chuyện này. Woo Jin đầy tính con trai, cả trong diễn xuất, lúc chơi đùa lẫn khi trò chuyện. Con thích được khen 'ngầu', nam tính hơn là được khen xinh trai, dễ thương. Ước mơ của con là trở thành Hulk, làm người đàn ông mạnh mẽ giống như Hulk.

Tôi hiểu con trai tôi hơn bất cứ ai. Tôi chăm sóc con và tôi yêu nó. Tôi biết mọi người bắt đầu nhìn nó là đứa bé trai trong vai bé gái sau khi đọc tin tức. Và các bạn cảm thấy phim bớt hay, thậm chí thấy khó chịu. Tôi hoàn toàn hiểu được điều này. Đó là sự khác biệt về quan điểm. Nhưng tôi cho rằng, con tôi đã phải chịu chỉ trích quá nhiều chỉ vì vào vai một bé gái".

Seo Woo Jin ngoài đời.

Seo Woo Jin sinh năm 2015, bén duyên với diễn xuất từ khi hai tuổi. Phim đầu tiên bé xuất hiện là Go Back Couple do Jang Nara đóng chính. Trong Hi Bye, Mama, Seo Woo Jin được báo chí Hàn Quốc ca ngợi là một trong các yếu tố khiến phim trở nên đáng xem. Nhờ phim này, cậu bé được hệ thống thông tin phim Hàn Asian Wiki mở trang lý lịch cá nhân. Thông tin về bé cũng được đăng tải và tìm kiếm nhiều trên mạng. Bố mẹ của Seo Woo Jin ngoài đời đều theo học và nghiên cứu tâm lý học.

Cảnh hai mẹ con phim Hi Bye Mama tập 1-2 Seo Woo Jin diễn sinh động trong Hi Bye, Mama.

