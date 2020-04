Khán giả đoán người chết trong 'Thế giới hôn nhân' 0 Với án mạng ở cuối tập 10, nhiều người nghiêng về giả thiết người chết là Park In Gyu - bạn trai bạo lực của Hyun Seo, còn hung thủ là gã chồng phụ bạc Lee Tae Oh.

Kết tập 10 preview tập 11 Thế giới hôn nhân Đoạn kết tập 10 và giới thiệu tập 11 của Thế giới hôn nhân

Cuối tập 10 phát sóng hôm 25/4, bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Hae đóng) sốc khi chứng kiến một người chết vì ngã từ sân thượng nhà ga xuống đường. Bên cạnh nạn nhân là chiếc khăn quàng cô vừa tặng cho Hyun Seo (Shin Eun Woo đóng) cách đó ít phút.

Park In Gyu (trái) và Min Hyun Seo.

Trong các lát cắt của tập 11 được hé lộ, Hyun Seo bị Park In Gyu (Lee Hak Joo đóng) truy đuổi và đánh đập. Cô van xin hắn dừng lại, còn hắn tiếp tục thuyết phục cô cùng hắn bỏ đi. Trong lúc này, chiếc khăn quàng đã bị rơi ra trên sân thượng.

Hyun Seo đánh rơi chiếc khăn từ trên sân thượng.

Lee Tae Oh (Park Hae Joon đóng) được cho là có mặt ở hiện trường vụ án vì Park In Gyu yêu cầu anh mang 30 triệu won tới cho hắn. Hình ảnh Tae Oh ngồi thụp dưới đất ôm đầu được cho là khoảnh khắc anh hối hận về hành động của mình.

Qua một giọng thoại chưa rõ của nhân vật nào, camera an ninh của nhà ga không ghi được hình ảnh vụ án vì trong quá trình bảo trì. Ban đầu, bác sĩ Sun Woo bị tình nghi là hung thủ. Có thể nguyên nhân là trước đó cô từng xảy ra xô xát với Park In Gyu. Tuy nhiên ở cuối đoạn giới thiệu, Lee Tae Oh được mời về sở cảnh sát.

Lee Tae Oh được phán đoán là lỡ tay đẩy Park In Gyu ngã xuống đường.

Trong khi đó, chủ tịch Yeo yêu cầu con rể Lee Tae Oh che giấu "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee đóng) chuyện gì đó. Ngoài ra, thân phận thực sự của bác sĩ Kim Yoon Gi (Lee Moo Saeng đóng) vẫn khiến khán giả tò mò. Yoon Gi vốn là bạn tốt của Sun Woo, được kỳ vọng là người đàn ông thứ hai trong cuộc đời cô. Thế nhưng ở tập trước, anh để lộ chuyện có quen biết với chủ tịch Yeo. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu Yoon Gi có phải gián điệp hai mang.

Nữ chính Ji Sun Woo.

Bác sĩ Yoon Gi có thể là gián điệp hai mang.

Thế giới hôn nhân đi tới phần cao trào trong sáu tập cuối. Trong đó, nam nữ chính Kim Hee Ae và Park Hae Joon đều tiết lộ cảnh hấp dẫn nhất, khiến họ căng thẳng khi diễn xuất nhất diễn ra ở tập 12. Phim tiếp tục phát sóng các tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Tại Việt Nam, khán giả có thể theo dõi phim có bản quyền trên hai ứng dụng Galaxy Play và VieOn.

Phong Kiều (Theo The K Daily)