Kendall Jenner không nghĩ bạn thân cưới Justin Bieber 0 Siêu mẫu Kendall Jenner thú nhận cô chưa bao giờ tưởng tượng người bạn thân Hailey Baldwin lại kết hôn với ngôi sao nhạc pop Justin Bieber.

Kendall Jenner là khách mời mới nhất trong chương trình trò chuyện trực tuyến qua Instagram với vợ chồng Bieber. Từ Canada, Justin và Hailey cảm ơn Kendall (hiện ở Los Angeles) đã luôn ủng hộ cuộc "hôn nhân hạnh phúc" của anh. Khi giọng ca Sorry hỏi rằng Kendall có từng nghĩ anh và Hailey sẽ cưới nhau hay không, siêu mẫu liền đáp: "Thành thực mà nói, chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện đó!".

Vợ chồng Bieber giao lưu với Kendall Jenner tối 5/6.

Tuy nhiên Kendall thổ lộ: "Hailey là bạn thân nhất của tôi nên chắc chắn tôi luôn mong điều tốt nhất đến với cả hai. Tôi rất vui khi các bạn kết hôn".

Chị gái Kylie Jenner và Hailey Baldwin quen nhau từ khi mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi teen. Kendall tiết lộ Hailey chính là người bạn thực sự đầu tiên của cô ở New York. "Hailey là lý do tôi yêu New York", siêu mẫu đắt giá nhất thế giới thổ lộ khiến cô bạn rất bất ngờ và cảm kích.

Hailey Baldwin (trái) và Kendall Jenner từng đi xăm hình đôi trái tim vào năm 2016 để khẳng định tình bạn thân thiết.

Tháng 7/2018, Hailey đồng ý làm vợ Justin Bieber chỉ sau hơn một tháng hẹn hò trở lại sau một thời gian chia tay. Chuyện đính hôn đã khiến không chỉ người hâm mộ và bạn bè, người thân của họ cũng rất sốc. Tháng 9 năm đó, cặp sao đi đăng ký kết hôn ở New York, Hailey chính thức trở thành "bà Bieber".

Kendall kể, trong lễ cưới của Bieber tổ chức ở Nam Carolina vào mùa thu năm ngoái, cô đã uống say và khóc vì hạnh phúc của bạn thân. Justin trêu cô bạn: "Tôi biết cậu luôn ở đó vì Hailey. Nếu chúng tôi lỡ có chia tay, cậu có thể vào 'đội của Hailey'". Chân dài nhà Kardashian liền cười xác nhận: "Tôi yêu cả hai bạn, nhưng Hailey luôn là cô gái của tôi".

Kendall tham dự đám cưới của Justin-Hailey.

Hoài Vũ