Katy Perry lăn lê nhảy phụ họa cho thí sinh American Idol

Tập thứ ba của American Idol 2019 vừa được phát sóng tối 10/3 trên kênh ABC của Mỹ. Vòng thử giọng này không xuất hiện nhiều thí sinh quá xuất sắc nhưng thay vào đó, khán giả lại rất ấn tượng với sự duyên dáng và hài hước của ba thành viên ban giám khảo, nhất là Katy Perry.

Katy Perry lăn lê nhảy trên sân khấu American Idol.

Khi thí sinh 20 tuổi Jake Puliti giới thiệu sẽ biểu diễn bài nhạc Funk vui nhộn This is How We Do It, giám khảo Luke Bryan liền giả say khiêu vũ trên sân khấu. Ngay lúc tiếng nhạc cất lên, Katy Perry cũng ngẫu hứng đứng dậy lắc hông và thậm chí còn chạy lên nhảy hip - hop phụ họa cho thí sinh. Mặc áo phông với quần jeans, nữ ca sĩ 33 tuổi không ngại bò trườn trên sân khấu kiểu breakdance giống như các nghệ sĩ đường phố.

"Thật là ngoạn mục", thí sinh Jake Puliti thốt lên. "Đó là màn nhảy sâu bướm tuyệt nhất em từng xem". Katy Perry vừa thở hổn hển sau màn trình diễn vừa chỉnh lại cạp quần, cười thổ lộ: "Chị đã bị thổi bay cúc quần rồi". Nữ ca sĩ nói với hai đồng nghiệp nam ngồi bên: "Tôi luôn phá hỏng một thứ gì đó. Kỷ lục đấy". Năm ngoái, Katy Perry từng gặp sự cố rách quần trên sân khấu American Idol khi đang công bố Top 14.

Katy dành sự khen ngợi cho thí sinh Jake Puliti đã có tiết mục cuốn hút khiến cô không thể ngồi yên: "Jake, em đã trình diễn rất tuyệt và đó là lý do tại sao chị cảm thấy muốn được giải phóng bản thân mình với điệu 'nhảy sàn' đó. Em đã diễn rất tốt, tông giọng cũng tuyệt vời!". Katy Perry cùng Luke Bryan và Lionel Richie đều đồng ý để Jake đi tiếp vòng trong.

American Idol 2019 (mùa thứ 17) bắt đầu phát sóng từ ngày 4/3 trên kênh ABC. Sau 5 vòng thử giọng, các thí sinh được chọn sẽ bước vào vòng liveshow vào ngày 24/3. Trần Minh Như - quán quân X-Factor Việt Nam 2016 - đã xuất sắc vượt qua vòng thử giọng đầu tiên và được giám khảo đánh giá là Kelly Clarkson (quán quân American Idol mùa đầu tiên) tiếp theo.