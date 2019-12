Kathy Uyên làm phim 'Chị chị em em' khi mẹ ung thư não 0 Diễn viên Kathy Uyên chia sẻ nỗi đau mất mẹ và những khó khăn khi làm phim 'Chị chị em em' lúc đấng sinh thành lâm bạo bệnh.

Kỷ niệm tròn 10 năm về Việt Nam theo nghiệp diễn xuất và ra mắt vai trò đạo diễn phim điện ảnh Chị chị em em, Kathy Uyên tâm sự về những thăng trầm và cột mốc khó quên trong đời cô.

Đạo diễn Việt kiều kể năm 2018 mẹ cô phát hiện mắc bệnh ung thư não. Biến cố gia đình khiến Kathy Uyên phải giảm bớt hoạt động nghệ thuật, chấp nhận sự nghiệp bị chững lại để về Mỹ chăm sóc mẹ những tháng cuối cùng. "Khi biết tin mẹ bệnh, tôi tự trách bản thân rất nhiều. Tôi nghĩ nếu 10 năm qua tôi không chọn con đường trở về Việt Nam lập nghiệp thì có lẽ tôi đã có thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Thời điểm ấy dù luôn cố gắng sắp xếp công việc để về Mỹ với mẹ nhiều lần, tôi vẫn không thôi day dứt, trách bản thân quá ích kỷ. Nhiều lúc tôi đã muốn bỏ tất cả để về Mỹ với mẹ", Kathy Uyên nói.

Diễn viên, đạo diễn Kathy Uyên.

Người đẹp Việt kiều từng nghĩ cơ hội đạo diễn bộ phim Chị chị em em đã vuột khỏi tầm tay cô vì khi phim bước vào giai đoạn sản xuất cũng là lúc bệnh của mẹ cô trở nặng, sự sống chỉ còn tính từng ngày. "Thật bất ngờ khi chính mẹ là người đã động viên tôi đừng bỏ cuộc. Nhờ được mẹ ủng hộ từ xa mà tôi bớt cảm giác tội lỗi, tiếp tục đồng hành với Chị chị em em. Mẹ mất khi tôi đang làm phim dang dở. Sau đám tang mẹ đúng 6 ngày, tôi cố nén nỗi đau, trở lại Việt Nam tiếp tục công việc. Khó có thể tả cảm xúc của những ngày đó nhưng cuối cùng tôi đã hoàn thành trọn vẹn vai trò đạo diễn", Kathy Uyên chia sẻ.

Kathy Uyên đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm một trong những biên kịch chính, xây dựng mạch truyện và nhân vật cho Chị chị em em. Phim có sự tham gia của bộ ba diễn viên chính là Thanh Hằng, Chi Pu và Lãnh Thanh đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ngoài việc hướng dẫn diễn xuất cho dàn diễn viên chính, Kathy Uyên còn là người tạo động lực, truyền cảm xúc và chỉ dẫn diễn viên vượt qua những phân đoạn khó, "nặng" về cảm xúc như cảnh phóng hỏa, gặp tai nạn, cảnh nóng đồng giới giữa Thanh Hằng và Chi Pu...

Hậu trường phim Chị chị em em Hậu trường phim 'Chị chị em em' của Kathy Uyên

Nói về cơ duyên trở thành đạo diễn, Kathy Uyên cho biết cô đã ấp ủ ước mơ tạo ra sản phẩm của riêng mình từ lâu. Năm 2017, Kathy Uyên gặp nhà sản xuất Will Vũ. Anh đã tin tưởng và mời cô chỉ đạo thực hiện phim Chị chị em em. "Với tôi, vai trò đạo diễn hoàn toàn mới mẻ nhưng tôi nhận lời ngay vì đây là cơ hội thực hiện giấc mơ của mình từ lâu. Ngoài ra, tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi có thể làm đạo diễn. Sau 2 năm viết và chỉnh sửa kịch bản, với sự giúp đỡ của anh Timothy Linh Bùi cùng các cây viết Tuệ Trinh, Justin Khương, Nguyên Đoàn, cuối cùng kịch bản Chị chị em em cũng ra đời", Kathy Uyên nói.

Kathy Uyên chỉ đạo diễn xuất trên phim trường 'Chị chị em em'.

Trong 2 năm, nữ đạo diễn phải nỗ lực học biên kịch, chỉ đạo diễn xuất và nghiên cứu nhiều bộ phim tâm lý để lấy cảm hứng làm Chị chị em em. Dần dần, cô tự tin với vai trò chỉ đạo thực hiện và kết nối diễn viên ở các cảnh quay. Kathy Uyên tiết lộ ngoài việc học nâng cao các kỹ thuật và khả năng thẩm định hình ảnh, khi rảnh rỗi cô hay tranh thủ trò chuyện với các đạo diễn để học hỏi và xin lời khuyên. Nữ đạo diễn cũng ghi danh tham gia các lớp học trực tuyến, đọc sách, xem phim nhiều để trau dồi kiến thức. Điều may mắn cuối cùng là bạn trai cũ của Kathy Uyên - anh Timothy Linh Bùi - nhận lời làm nhà sản xuất và cố vấn đạo diễn để giúp cô hoàn thành Chị chị em em.

Trước khi đến với nghề đạo diễn, Kathy Uyên đảm nhiệm công việc huấn luyện diễn xuất chuyên nghiệp cho các đoàn phim như Cô Ba Sài Gòn, Tháng năm rực rỡ, Gái già lắm chiêu 2... Cô từng hướng dẫn cho nhiều nghệ sĩ như: Diễm My 9X, Kaity Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền, Hoàng Oanh... Tại Việt Nam, Kathy Uyên mở Kathy Uyen Acting Studio để truyền kinh nghiệm cho các đàn em muốn trở thành diễn viên, MC. Mới đây, cô quyết định hợp tác với nhạc sĩ Thanh Bùi thành lập trường đào tạo diễn viên, đạo diễn, hướng dẫn mọi người tự tin thể hiện bản thân trước ống kính máy quay, sân khấu và trong cuộc sống.

Nữ đạo diễn hướng dẫn Chi Pu thể hiện một cảnh trong phim.

Kathy Uyên sinh năm 1981 tại California, Mỹ. Cô tốt nghiệp cùng lúc hai ngành kinh tế và phim ảnh tại Đại học UC Irvine. Sau đại học, Kathy Uyên bắt đầu tham gia các công việc sản xuất từ khâu marketing, PR, casting cho các hãng phim nổi tiếng ở Hollywood như DreamWorks, Warner Brothers... Cô nuôi ước mơ trở thành diễn viên dù nhiều lần thất bại trong các buổi casting. Có thời gian Kathy Uyên chuyển sang viết kịch bản, thiết kế phục trang cho đoàn phim nhưng cô nhận ra mình vẫn thích đóng phim nhất.

"Nhiều lúc tôi đi casting tới 50 lần mới nhận được một vai nhỏ. Cuộc sống lúc đó của tôi giống như hai nhân vật chính trong phim La La Land. Tôi gặp nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ cảm thấy chùn bước vì ý thức mình đang theo đuổi đam mê", Kathy nói. Sau những nỗ lực, Kathy Uyên đã có vai chính trong nhiều phim điện ảnh nghệ thuật như: Rice on White, Dead Trees, Skid Marks, Asian Stories, Finishing the game của đạo diễn Justin Lin (Fast & Furious) và đặc biệt là phim Supercapitalist quay tại Hong Kong của đạo diễn Derek Ting. Cô còn xuất hiện trong các đoạn phim quảng cáo được phát trên toàn nước Mỹ như: State Farm, Toyota Highlander, NBC, Thế vận hội Mùa đông 2006 và một số chương trình truyền hình của đài CBS, điển hình như How I met your mother. Từ năm 2009, cô về Việt Nam phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Kathy Uyên đã để lại dấu ấn với nhiều phim điện ảnh như: Chuyện tình xa xứ, Để Mai tính, Bộ ba rắc rối, Âm mưu giày gót nhọn...