Kate Beckinsale hẹn hò ca sĩ kém 24 tuổi 0 MỹNữ diễn viên 'Trân Châu Cảng' Kate Beckinsale, 46 tuổi, công khai mối tình mới với nam ca sĩ 22 tuổi Goody Grace.

Kate và Goody Grace được trông thấy tay nắm tay đi dạo ở Brentwood, California hôm 12/4. Cả hai mặc áo cardigan ton sur ton, trông rất hạnh phúc bên nhau. Nữ diễn viên xứ sương mù để áo trễ nải để lộ tank top bên trong, gương mặt rạng ngời.

Kate Beckinsale đi dạo với bạn trai mới, Goody Grace vào ngày lễ Phục sinh.

Vào tháng một, Kate Beckinsale xuất hiện cùng chàng trai trẻ này tại một sự kiện. Sau đó, hai người theo dõi nhau trên Instagram. Kate cũng bình luận và "thả tim" trong một số bức ảnh gần đây của Goody Grace.

Hai người tay trong tay tình tứ.

Goody Grace sinh năm 1997, hơn con gái Lily của Kate Beckinsale hai tuổi. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ người Canada. Goody đã sáng tác nhạc cho nhiều ca sĩ từ khi còn ở tuổi teen. Năm 2015, anh bắt đầu phát hành single đầu tiên Memories, sau đó là Pretend, So, What Does This All Mean?, Memorie$, April, Strange Times, Two Shots...

Kate Beckinsale sinh năm 1973 tại Anh. Cô là diễn viên nổi tiếng ở Anh và Hollywood với nhiều bộ phim ăn khách như Pearl Harbor, Total Recall, Van Helsing, Love & Friendship... Kate đã có con gái 20 tuổi với tài tử Michael Sheen và trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với đạo diễn Len Wiseman (từ năm 2004 đến 2016).

Goody Grace sánh đôi với Kate lần đầu vào tháng 1.

Năm ngoái, nữ diễn viên gây chú ý khi hẹn hò danh hài Pete Davidson, 26 tuổi. Mối quan hệ mặn nồng của cặp sao kéo dài bốn tháng trước khi kết thúc vào tháng 4/2019. Cô cũng từng có tình cảm với hai nam diễn viên trẻ là Matt Rife và Jack Whitehall.

Hoài Vũ