Kang Ji Hwan mất vai sau cáo buộc hiếp dâm

Hôm qua (11/7), nhà sản xuất của phim Joseon Survival xác nhận, họ đang ráo riết tìm người thế vai của Kang Ji Hwan trong phim này, sau khi anh bị cáo buộc tấn công tình dục. Đại diện công ty quản lý của nam diễn viên xác nhận, anh tạm dừng mọi hợp đồng công việc để phối hợp điều tra với cảnh sát.

Một nguồn tin nói thêm, hai lựa chọn đầu tiên là Lee Jung Jin và Go Joo Won đều từ chối. Tuy nhiên khi trả lời báo chí, đại diện của hai diễn viên này đều khẳng định không nhận được lời mời nào từ phía đoàn phim.

Kang Ji Hwan vào vai cung thủ nổi tiếng du hành thời gian về thời Joseon thế kỷ 16.

Kang Ji Hwan bị bắt tại nhà riêng tối 9/7, sau khi bị hai đồng nghiệp nữ tố cáo tấn công tình dục. Nam diễn viên sinh năm 1977 từng nổi tiếng với các phim Coffee House, Monsters, Lie To Me... Bộ phim Joseon Survival do anh đóng chính hiện tại vừa quay vừa chiếu, đã lên sóng 10 tập. Sau scandal của Kang Ji Hwan, lịch chiếu và lịch phát sóng lại của phim trong tuần này bị hủy bỏ.

Phong Kiều (Theo Soompi)