Justin Long và em trai lo mắc Covid-19 0 Có các triệu chứng như nhiễm nCoV nhưng tài tử Justin Long và em trai vẫn chưa được đi xét nghiệm vì họ không thuộc nhóm rủi ro cao.

Đang cách ly tại nhà riêng, diễn viên "Die Hard" Justin Long cùng em trai Christian chia sẻ với chương trình Life Is Short về nỗi lo lắng của họ trước dịch bệnh nCoV. "Tôi cảm thấy mình đã nhiễm virus. Chúng tôi không hề hoang tưởng", Christian nói.

Justin Long (phải) và em trai Christian. Ảnh: People.

Justin Long giải thích: "Bạn gái Maggie của Christian đi công tác về và hai ngày sau thì ốm nặng. Cô ấy có những triệu chứng điển hình của Covid-19 là sốt, ho khan, mất vị giác". Một tuần sau, Christian và Justin cũng có triệu chứng tương tự. Họ bị đau nhức cơ thể, buồn nôn, đau đầu và sau đó là căng cứng ở ngực.

Nam diễn viên 41 tuổi cho biết hai anh em đã xin được xét nghiệm để xem có dương tính với nCoV hay không. "Tuy nhiên thật không may mắn, chúng tôi không được xét nghiệm vì không được coi là có rủi ro cao. Các bạn biết đấy, bạn phải thuộc nhóm nguy cơ cao như: người già, người có hệ miễn dịch yếu hoặc phải có những triệu chứng rất nghiêm trọng", Justin chia sẻ.

Ngôi sao phim Herbie nổi loạn và em trai hiện cách ly cùng nhau, không dám gặp người thân. Bố mẹ Justin đều cao tuổi nên có thể nguy hiểm nếu nhiễm bệnh. Mỹ hiện là quốc gia có số người nhiễm nCoV cao nhất thế giới với hơn 170.000 ca, trong đó hơn 3.000 người tử vong. Nhiều diễn viên Hollywood đã nhiễm bệnh như tài tử Tom Hanks và vợ Rita Wilson, vợ chồng tài tử Idris Elba, diễn viên Mất tích Daniel Dae Kim, ngôi sao truyền hình thực tế Colton Underwood... Hầu hết các ngôi sao đều tự điều trị ở nhà để nhường bệnh viện cho những người già và người bị bệnh nặng.

Justin Long sinh năm 1978 là diễn viên, nhà biên kịch kiêm đạo diễn người Mỹ. Anh nổi tiếng qua các bộ phim như Jeepers Creepers (2001), Dodgeball (2004), Herbie: Fully Loaded (2005), Live Free or Die Hard (2007), The Lookalike (2014)... và lồng tiếng nhân vật Avil trong loạt phim Alvin and the Chipmunks. Tài tử từng hẹn hò minh tinh Drew Barrymore và Amanda Seyfried nhưng hiện vẫn độc thân.

Hoài Vũ