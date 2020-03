Justin Bieber thích ân ái với vợ cả ngày 0 Nam ca sĩ 25 tuổi Justin Bieber tiết lộ với các fan rằng chuyện giường chiếu của vợ chồng anh rất tuyệt.

Trong show diễn của Justin Bieber vào đầu tuần này ở sân vận động O2, London để quảng bá album mới, ngôi sao nhạc pop đã cởi mở thổ lộ với các fan ruột về "bí mật phòng the" của anh và Hailey Bieber. Giọng ca What Do You Mean tâm sự: "Khi tôi ở nhà với vợ, chúng tôi thích... Các bạn cũng đoán được chúng tôi làm gì cả ngày rồi đó. Nó thật cuồng nhiệt... Đó là thứ mà tất cả chúng ta vẫn làm".

Justin và Hailey tình tứ trong MV "10.000 Hours".

Sau đó, nam ca sĩ vừa cưới được 5 tháng tiếp tục kể chuyện sex với cách chơi chữ hóm hỉnh: "Chúng tôi thường hay xem phim cùng nhau, kiểu Netflix and chill (Netflix và thư giãn - từ lóng nghĩa là quan hệ tình dục). Nhưng chúng tôi thích đoạn 'chill' hơn".

Justin Bieber và người mẫu Hailey Bieber đăng ký kết hôn vào tháng 9/2018 nhưng đến tháng 9/2019 mới tổ chức đám cưới. Khi nói về hôn nhân, nam ca sĩ có những chia sẻ nghiêm túc với các fan trẻ: "Kết hôn thật tuyệt vời. Tuy nhiên tôi muốn nói với các bạn, hôn nhân cũng không hề dễ dàng, đừng để nó bị xoắn. Các bạn phải nỗ lực xây đắp".

Cặp sao vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son mặn nồng.

Với kinh nghiệm một năm tìm tòi, học hỏi về cuộc sống hôn nhân trước khi trao lời thề nguyền trước Chúa, Justin tiết lộ bí quyết: "Nếu các bạn muốn có con và kết hôn, hãy vun vén mỗi ngày. Hãy nhẫn nại với người bạn đời của mình, yêu thương và đối xử thật tốt, rồi mọi thứ sẽ có tác dụng. Nó thực sự đáng kinh ngạc đó".

Hoài Vũ