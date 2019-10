Justin Bieber mời người yêu đầu dự đám cưới 0 MỹCaitlin Beadles, 25 tuổi, từng hẹn hò Justin Bieber 10 năm trước, gây bất ngờ khi tham dự lễ cưới của nam ca sĩ hôm 30/9.

Caitlin đến cùng em trai Christian, tham dự cả bữa tiệc trước đám cưới, dự hôn lễ và tiệc sau đám cưới.

Caitlin Beadles diện đầm đen quyến rũ đến lễ cưới Justin Bieber.

Em trai đăng ảnh cùng Caitlin đi dự tiệc cocktail trước đám cưới, chiều 29/9.

Caitlin không tiết lộ cô đi đám cưới Bieber mà chỉ chia sẻ hình ảnh mặc lộng lẫy đi dự tiệc. Tuy nhiên cậu em trai lại thoải mái đăng rất nhiều ảnh bên chị gái và các khách mời tại khu nghỉ dưỡng Montage Palmetto Bluff, Nam Carolina.

Theo People, Caitlin Beadles và Justin Bieber từng có mối tình tuổi teen ngọt ngào, trong sáng kéo dài một năm. Hai người gặp nhau tại một nhà thờ ở Atlanta, Mỹ khi Bieber theo học ca sĩ Usher. Năm 2009, cặp đôi chia tay vì Justin quá bận rộn đi lưu diễn phát triển sự nghiệp trong khi Caitlin không muốn bị chú ý trong showbiz. Cuối năm đó, họ tái hợp một thời gian ngắn khi Caitlin bị tai nạn lúc đi mô tô nước và Justin quay về Atlanta thăm cô.

Justin và Caitlin thời còn hẹn hò.

Trước đây, Justin từng tiết lộ mối tình với Caitlin trong một số cuộc phỏng vấn. Anh cũng viết về tình yêu đầu thời học trò này trong nhiều ca khúc, bao gồm Never Let You Go. Dù chia tay, cả hai vẫn giữ liên lạc và trở thành bạn bè tốt. Justin cũng rất thân thiết với gia đình Caitlin, từng đón lễ Tạ ơn năm 2017 với chị em cô.

Caitlin Beadles hiện là người sáng lập trại giải cứu chó mèo mang tên Caitlin’s Vine of Bravery Dog Rescue.

Justin Bieber đón lễ Tạ ơn 2017 cùng gia đình bạn gái cũ.

Hoài Vũ (Theo People)