Justin Bieber mắc bệnh bạch cầu và Lyme 0 Nam ca sĩ Justin Bieber tiết lộ, anh đã trải qua những ngày tháng tồi tệ trong năm 2019 khi sức khỏe suy giảm và tinh thần sa sút vì hai căn bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm.

Ca sĩ Justin Bieber, tháng 2/2019.

Trên Instagram tối 8/1, Justin Bieber lần đầu hé lộ về cuộc chiến với bệnh tật của anh trong năm qua. Ca sĩ 25 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh Lyme, một căn bệnh do vi khuẩn lây truyền sang người qua vết cắn của ve. Anh còn vật lộn với căn bệnh tăng bạch cầu đơn nhân (do virus Epstein-Barr gây ra).

"Trong khi nhiều người nói rằng Justin Bieber trông như kẻ ất ơ, phê thuốc này nọ, họ đã không nhận ra rằng tôi mắc căn bệnh Lyme", Justin viết. "Không chỉ vậy, tôi còn bị căn bệnh nghiêm trọng khác là tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn (mononucleosis hay gọi tắt là mono). Nó gây ảnh hưởng tới da, chức năng hoạt động của não, năng lượng và toàn bộ sức khỏe của tôi".

Justin Bieber sầu muộn trên đường phố ngày 14/10/2019.

Justin cho biết, may mắn anh đang được điều trị đúng cách và dần vượt qua những căn bệnh nguy hiểm này. Giọng ca Sorry giới thiệu mọi người xem bộ phim tài liệu nói về cuộc chiến với bệnh tật của anh do TMZ thực hiện sẽ phát sóng vào ngày 27/1 để có nhận thức tốt hơn về hai căn bệnh Lyme và mono.

Theo TMZ, Justin Bieber không biết nhiễm bệnh Lyme khi nào nhưng cảm thấy mệt mỏi và suy sụp trong suốt năm 2019. Các triệu chứng phổ biến của bệnh Lyme là sốt, nhức đầu, mệt mỏi, phát ban. Nếu không được điều trị sớm, nhiễm trùng có thể lan đến các khớp, tổn thương thần kinh, tim và gây tử vong.

Nam ca sĩ xuất hiện với ven truyền ở tay vào tháng 11/2019.

Justin Bieber từng bị bắt gặp sầu muộn, thậm chí khóc trên phố hồi tháng 10 năm ngoái. Nhiều thời điểm nam ca sĩ xuất hiện tiều tụy và mặt nổi đầy mụn. Justin nói, đó là hệ quả từ căn bệnh Lyme. Suốt nhiều tháng trời ngôi sao nhạc pop đã không được chẩn đoán và điều trị đúng cách, cho đến tháng 11 vừa qua các bác sĩ mới tìm ra bệnh của Justin. Nhiều nghệ sĩ khác cũng từng chịu đựng căn bệnh này như ca sĩ Avril Lavigne, Shania Twain hay siêu mẫu Bella Hadid.

Hoài Vũ