Justin Bieber cưới vào cuối tháng 9

Justin Bieber - Hailey Baldwin vừa gửi thiệp online, ấn định tổ chức tiệc cưới vào 30/9, có thể là tại Nam Carolina.

Thông tin này được một nguồn tin chia sẻ riêng với trang giải trí TMZ. Đây là lần thứ tư cặp vợ chồng trẻ chọn ngày cưới, sau ba lần trì hoãn vì cảm thấy chưa chuẩn bị đủ kỹ lưỡng cho ngày vui của họ. Tuần trước, Justin và vợ được bắt gặp tại một điểm du lịch nổi tiếng bên bờ sông May thuộc bang Nam Carolina. Khu vực này ở cách xa thành phố New York quê hương của Hailey Baldwin. Vì vậy, lý do cặp đôi chọn đãi tiệc ở đây được dự đoán là nơi này có nhiều điểm tổ chức tiệc cưới.

Vợ chồng Justin - Hailey tại một điểm du lịch ở Nam Carolina.

Justin Bieber và Hailey Baldwin đăng ký kết hôn vào tháng 9/2018. Họ từng đặt kế hoạch tổ chức tiệc cưới vào tháng 1 năm nay, song vì muốn người thân và bạn bè đều có mặt đông đủ, họ lần lượt lùi lịch cưới xuống cuối tháng 2, trong tháng 4 hoặc tháng 5 và tới giờ là 30/9.

Sau ngày về chung một nhà, Hailey từng choáng vì lấy chồng sớm, còn Justin có lần ôm mặt khóc nức nở bên vợ ở ngoài đường. Giọng ca Sorry từng viết tâm thư cho người hâm mộ, chia sẻ tạm thời anh chưa thể ra album vì muốn dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ và chờ đợi làm bố.

Phong Kiều (Theo TMZ)