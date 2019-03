Justin Bieber bị đồn lo lắng vì không ký hợp đồng tiền hôn nhân

Theo báo chí Mỹ, Justin Bieber đi điều trị trầm cảm từ một tháng nay. Anh tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý để cải thiện tình trạng chán nản, lo âu và mất niềm tin vào cuộc sống xung quanh. Vợ Justin, người mẫu 22 tuổi Hailey Baldwin, luôn sát cánh ủng hộ chồng.

"Hailey sẽ không bỏ mặc Justin và anh ấy cũng sẽ không rời bỏ Hailey", nguồn tin của Us Weekly chia sẻ về sự gắn bó của cặp sao. "Cô ấy hết lòng động viên Justin vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Hailey cùng Justin đến phòng trị liệu tâm lý ở New York hôm 28/2.

Mặc dù vậy, Justin Bieber vẫn chưa vượt qua được tâm lý bất an, thiếu sự tin tưởng: "Bỗng nhiên anh ấy lo sợ vì không ký hợp đồng tiền hôn nhân. Justin và vợ vẫn đang có một số vấn đề nhưng họ cam kết sẽ cùng nhau giải quyết".

Justin kết hôn thần tốc với Hailey Baldwin vào tháng 9/2018 chỉ sau 2 tháng cầu hôn và 3 tháng hẹn hò. Theo Celebritynetworth, tài sản hiện tại của anh là 265 triệu USD trong khi Hailey Baldwin chỉ có khoảng 2 triệu USD.

Justin Bieber và Hailey Baldwin đang trì hoãn đám cưới để nam ca sĩ điều trị trầm cảm.

Không chỉ với Hailey, giọng ca Never Say Never được cho là mất niềm tin vào tất cả những người khác. "Justin gặp khó khăn trong việc tin tưởng những người xung quanh và anh đã tránh xa một vài người bạn vì sợ họ lợi dụng mình. Justin cho rằng họ đã bán thông tin của anh và những thứ khác", nguồn tin cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue tháng 3, Justin Bieber cũng đã trải lòng về căn bệnh trầm cảm và sự hoang mang, hoài nghi trước mọi người vì nam ca sĩ nổi tiếng từ khi còn quá trẻ. Hailey Baldwin đã mang đến cho anh cảm giác tin tưởng, vững chãi và đó chính là lý do Justin quyết định kết hôn mà không mất nhiều thời gian đắn đo.

Hailey Baldwin ở bên Justin Bieber Hailey luôn đi cùng Justin để động viên tinh thần

Hailey Baldwin cũng tâm sự trên chương trình radio Zaza World Apple hồi tháng 2, cô khá hoảng vì lấy chồng khi còn quá trẻ nhưng mong muốn sẽ ở bên Justin Bieber mãi mãi. Tuy vậy người đẹp thú nhận cô và Justin vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề từng xảy ra trong quá khứ: "Có những thứ tiêu cực đã xảy ra, chúng tôi vẫn cần thảo luận về điều đó để vượt qua".