Jung Woo Sung không kịp nhìn mặt bố lần cuối 0 Bố tài tử phim 'Ông hoàng' qua đời sáng 5/4 tại quê nhà, trong khi anh đang ở Busan đóng phim.

Công ty quản lý của Jung Woo Sung chia sẻ với báo chí: "Cụ ông qua đời sáng sớm nay, 5/4, do tuổi cao, sức yếu. Gia đình Jung Woo Sung đang chuẩn bị lễ tang cho người quá cố. Jung Woo Sung sau khi nghe tin đã vội vã về nhà. Anh ấy đang đóng phim ở Busan". Theo đơn vị quản lý, Guardian là bộ phim đầu tiên mà Jung Woo Sung là diễn viên kiêm đạo diễn.

Jung Woo Sung tại phim trường đóng "Guardian".

Jung Woo Sung là con trai thứ trong một gia đình nghèo ở Sadang-dong, Seoul, Hàn Quốc. Anh có hai anh trai, một em gái. Kinh tế gia đình khó khăn nên Jung Woo Sung học hành không trọn vẹn, anh sớm bỏ học đi làm phụ giúp gia đình. Với chiều cao vượt trội và gương mặt đẹp, Jung Woo Sung nhanh chóng tỏa sáng trên màn ảnh với nhiều tác phẩm như The King, Steel rain, Intention, Illang: The wolf brigade, Beasts that Cling to the Straw...

Tài tử Jung Woo Sung.

Ở tuổi 46, Jung Woo Sung chưa lập gia đình. Anh từng công khai yêu diễn viên Lee Ji Ah, nhưng sau đó phát hiện cô đã có chồng. Trong một bài phỏng vấn năm 2019, Jung Woo Sung từng được hỏi liệu có ngại về nhà thăm bố mẹ vì bị giục giã chuyện lấy vợ không, anh tâm sự chuyện tình cảm là duyên phận, bản thân anh không thể cưỡng cầu. Dù vậy, anh vẫn trông đợi những điều tốt đẹp trong chuyện hôn nhân.

Nguyễn Hương (Theo News)