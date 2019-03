Jung Joon Young giải nghệ sau thừa nhận quay lén video sex

Tối 12/3, nam ca sĩ Jung Joon Young về Hàn Quốc, nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon. Trước đó, anh đến Los Angeles để ghi hình chương trình Wheeled Resturant của tvN. Ca sĩ trở về theo yêu cầu triệu tập của cảnh sát để phục vụ cho cuộc điều tra phát tán các video quay trộm, ghi lại nhiều cảnh phòng the nhạy cảm.

Jung Joon Young về Hàn Quốc hôm 12/3. Jung Joon Young sinh năm 1989 từng tham gia các chương trình thực tế Superstar K4, 2 Days & 1 Night.

Tại sân bay, đám đông phóng viên vây lấy Jung Joon Young, dồn dập hỏi: "Những đoạn tin nhắn là thật hay giả?". Đáp lại, tài tử chỉ nói: "Tôi xin lỗi". Khi được hỏi có thừa nhận mọi cáo buộc được dành cho mình hay không, ca sĩ này im lặng. Trước khi lên xe, anh nói: "Tôi xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi".

Ngay trong tối 12/3, Jung Joon Young thông qua công ty quản lý thừa nhận mọi tội lỗi do anh gây ra. Ca sĩ xin lỗi về việc đặt các camera để ghi hình cảnh quan hệ tình dục của bản thân với các đối tác nữ, sau đó phát tán nó trong nhóm chat cá nhân gồm gần chục người, lấy các cô gái và kỹ năng sex của họ ra làm đối tượng bình phẩm. Thư xin lỗi của anh có đoạn:

Tôi gửi đến các bạn những dòng này với tất cả sự ăn năn và lương tâm tội lỗi.

Tôi, Jung Joon Young vừa trở về Hàn Quốc hôm 12/3 và nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Đã là quá trễ, nhưng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những người đã chú ý, quan tâm tới tôi. Tôi thừa nhận tất cả những tội lỗi bị cáo buộc. Tôi đã ghi hình nhạy cảm của các cô gái mà không được phép, sau đó phát tán nó trong các group chat, thậm chí không cảm thấy day dứt, tội lỗi với việc làm này.

Là một nghệ sĩ, đó là một hành động đáng bị chỉ trích.

Tôi quỳ gối ăn năn trước những cô gái trong các video, những người đang phải đối mặt với sự thật tồi tệ này, cũng như cảm giác tức giận, ngoài sự thất vọng và shock.

Cá nhân tôi sẽ rời khỏi mọi chương trình tôi đang tham gia và dừng mọi hoạt động quảng bá trong showbiz. Tôi sẽ chấm dứt mọi hoạt động dưới tư cách người của công chúng để nhìn lại những hành động vi phạm pháp luật của mình.

Sau cùng, tôi muốn xin lỗi tất cả những cô gái vì hành động của tôi mà bị tổn hại.

Tôi sẽ tham gia vào các cuộc điều tra bắt đầu từ sáng 14/3 tới với tất cả sự thành thật, cũng như đón nhận mọi trừng phạt dành cho mình.

Jung Joon Young trong vòng vây báo chí Cảnh hỗn loạn ở sân bay Incheon khi Jung Joon Young trở về

Đây không phải scandal đầu tiên trong sự nghiệp của Jung Joon Young. Năm 2016, anh từng bị một phụ nữ kiện vì quay video ái ân của hai người mà không được phép của cô, tuy nhiên Jung Joon Young sau đó lên tiếng phủ nhận, nói có được sự đồng thuận của cô trong việc ghi hình cảnh nóng. Sau nhiều lần đàm phán cá nhân, cô gái rút đơn kiện, nói đó "chỉ là hiểu nhầm". Tuy nhiên, Jung Joon Young cũng đã phải tổ chức họp báo, cúi đầu xin lỗi công chúng.

Hiện tại, sự phẫn nộ của nghệ sĩ trong giới, cũng như công chúng dành cho ca sĩ họ Jung là rất lớn. Ca sĩ Sunmi ngày 12/3 đã dừng theo dõi tài khoản SNS của Jung Joon Young - một động thái được cho là sự đề cao nữ quyền, chống lại điều sai trái. Cô nói: "Tôi không chấp nhận nổi những con người như vậy". Sunmi và Jung đều là nghệ sĩ dưới trướng Make Us Entertainment. Nữ diễn viên khác là Jung Yoo Mi - người từng hợp tác với Joon Young trong show We Got Married hôm 12/3 cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn có clip sex với ca sĩ này, đồng thời tuyên bố sẽ đòi công bằng trước pháp luật.

Ca sĩ Jung Joon Young.

Trong khi đó, người dùng mạng bàn luận sôi nổi về thực trạng showbiz Hàn hiện nay: Nghệ sĩ nữ bị quay lén cảnh phòng the, vì sợ bị phát tán đã phải quỳ lạy những kẻ xấu, còn bị công chúng mắng chửi. Trong khi đó, nghệ sĩ nam đi bar, chơi thuốc, quay lén video sex và cho những kẻ khác xem thì nhan nhản và sống thoải mái, vô tư.

