Julianne Hough khiến chồng sốc khi thú nhận 'không chuẩn girl' 0 Nữ giám khảo America's Got Talent tiết lộ gần đây cô đã thú thật với ông xã về thiên hướng tình dục của mình và cảm thấy như trút được gánh nặng.

"Tôi đã nói với anh ấy: 'Anh có biết em không phải là một gái 'thẳng' không?' Anh ấy liền thốt lên: 'Anh xin lỗi, em nói gì cơ?'", Julianne Hough tâm sự trên tạp chí Women’s Health tháng 9.

Julianne Hough trên tạp chí Women’s Health.

Ca sĩ kiêm vũ công 31 tuổi thổ lộ tiếp: "Tôi nói mình không chuẩn girl nhưng tôi chọn ở cùng anh ấy. Sau khi đã cởi bỏ nỗi niềm này, tôi không còn cảm thấy lo lắng, sợ hãi, xấu hổ và tội lỗi nữa".

Julianne Hough kết hôn với cầu thủ hockey Brooks Laich vào tháng 7/2017. Người đẹp tâm sự, hai năm hôn nhân cũng chính là quá trình cô tìm hiểu về bản thân mình: "Tôi đã kết nối người phụ nữ mạnh mẽ bất cần bên trong với cô gái nhỏ bé muốn tìm anh ấy để được chở che. Tôi đã tự nhủ: Liệu anh ấy có yêu phiên bản này của mình không? Nhưng khi càng khám phá bản thân, tôi càng thấy anh ấy cuốn hút hơn. Bây giờ chúng tôi đã có một mối quan hệ thân mật hơn nhiều".

Julianne bên ông xã.

Hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại, Julianne Hough cũng cảm thấy được là chính mình. Cô không còn ngần ngại giấu giếm thiên hướng tình dục với công chúng nữa. Đây chính là lần đầu tiên người đẹp thú nhận về giới tính của mình.

Julianne Hough sinh năm 1988, là diễn viên, ca sĩ kiêm vũ công Mỹ. Cô từng hai lần chiến thắng cuộc thi khiêu vũ Dancing with the Stars. Sau đó, Julianne trở thành giám khảo của chương trình này. Năm 2019, cô đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi America's Got Talent cùng Simon Cowell, Howie Mandel và Gabrielle Union.

Hoài Vũ (Theo Women’s Health)