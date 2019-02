Jolie xuất hiện bên Pax Thiên giữa tin Brad Pitt có tình mới

Theo The Sun, Brad Pitt hẹn hò Charlize Theron từ Giáng sinh 2018. Một số nhân chứng kể rằng, nữ diễn viên "Mad Max: Fury Road" đã tới xem ủng hộ bộ phim "If Beale Street Could Talk" do Brad làm sản xuất vào cuối tuần qua, sau đó cặp đôi tới quán bar cùng nhau.