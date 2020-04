Jo In Sung nhập viện 0 Nam diễn viên Hàn Quốc Jo In Sung bị thương ở đầu gối và phải vào viện để điều trị từ đầu tháng 4.

Công ty quản lý của Jo In Sung, IOK Company cho biết: "Jo In Sung cảm thấy đau đầu gối khi đi lại trong sinh hoạt bình thường, vì thế anh ấy đã đến bệnh viện để được kiểm tra. Theo lời khuyên của bác sĩ, anh ấy ở lại điều trị. Đó không phải là một cuộc phẫu thuật, mà chỉ là một tiểu phẫu thôi. Jo In Sung sẽ sớm xuất viện".

Tài tử Jo In Sung.

Jo In Sung gần đây vừa hoàn thành bộ phim mới của đạo diễn Ryu Seung Wan. Công ty quản lý cho biết cơn đau ở chân Jo In Sung không liên quan đến quá trình quay phim. Anh đã hoàn thành những cảnh quay cuối tốt đẹp.

Jo In Sung sinh năm 1981, trong một gia đình khá giả tại Seoul, Hàn Quốc. Từ nhỏ In Sung đã mơ ước trở thành vận động viên taekwondo. Tuy nhiên, chấn thương nặng trong lúc thi đấu khiến anh không thể tiếp tục niềm đam mê. Năm 2000, anh vượt qua hàng trăm đối thủ để góp mặt trong School 3 và Nonstop - sitcom hài tình huống nổi tiếng nhất bấy giờ.

Jo In Sung có tình đồng tính trong phim "Song hoa điếm" Jo In Sung trong "Song hoa điếm"

Những năm sau đó, Jo In Sung gây ấn tượng với nhiều phim như Bắt lấy sao rơi, Cổ điển, Chuyện tình Bali, Ngày xuân, Phi vụ bẩn, Song hoa điếm... Không chỉ nổi tiếng tại Hàn, mỹ nam cao 1,88 m còn có lượng fan đông đảo ở Nhật. Năm 2006, Jo In Sung đứng đầu cuộc bình chọn "Đệ nhất mỹ nam Hàn Quốc", vượt qua cả Won Bin - "nam thần" nhiều năm đứng đầu bảng xếp hạng. Các chuyên gia thẩm mỹ xứ kim chi đánh giá tài tử có khuôn mặt "tỷ lệ vàng", thân hình cân đối. Cho đến nay, Jo In Sung là nghệ sĩ có đời tư trong sạch, sự nghiệp phát triển ổn định tại Hàn Quốc.

Nguyễn Hương (Theo News)