Ji Chang Wook sắp đến Việt Nam 0 Tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 10/9, theo lời mời của ca sĩ Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh tiết lộ, ngôi sao hạng A xứ kim chi Ji Chang Wook đã nhận lời đến TP HCM dự sự kiện do cô tổ chức. Dự kiến, nam diễn viên phim Hoàng hậu Ki có mặt trong buổi khai trương cửa hàng trà sữa của Diệp Lâm Anh trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Ngoài ngôi sao người Hàn Quốc, sự kiện này còn có nhiều nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng tham dự.

Diễn viên Ji Chang Wook.

Chia sẻ lý do mời Ji Chang Wook, Diệp Lâm Anh cho biết: "Tôi rất ngưỡng mộ tài năng diễn xuất, ngoại hình điển trai và tính cách thân thiện của anh ấy. Thời gian mang bầu tôi thường xem phim Hoàng hậu Ki và muốn một lần được gặp Ji Chang Wook ngoài đời. Hồi tháng 8 vừa qua anh ấy có kế hoạch đến Hà Nội biểu diễn trong một đêm nhạc nhưng vì nhiều lý do đã lỡ hẹn. Lần này tôi quyết tâm mời bằng được ngôi sao này về Sài Gòn".

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ nói thêm, ban đầu cô tính mời tài tử Lee Min Hoo nhưng do anh kín lịch trong tháng 9 nên cô mời Ji Chang Wook.

Diệp Lâm Anh thừa nhận, ngoài chuyện giá cát-xê cao thì việc đảm bảo các điều kiện để đưa được một ngôi sao xứ kim chi đang nổi tiếng về Việt Nam không dễ dàng. Nữ diễn viên phải ký nhiều điều khoản với đối tác Hàn Quốc khi thỏa thuận mời Ji Chang Wook đến Sài Gòn vào ngày 10/9.

Diễn viên, ca sĩ Diệp Lâm Anh.

Trước Ji Chang Wook, Diệp Lâm Anh từng mời ngôi sao So Ji Sub đến Việt Nam năm 2017. Hiện nữ diễn viên mang thai con thứ hai được 6 tháng nhưng vẫn làm việc chăm chỉ, giữ tinh thần thoải mái, đầy năng lượng. Cô hy vọng Ji Chang Wook sẽ có nhiều kỷ niệm và ấn tượng tốt với fan Việt.

Ji Chang Wook sinh năm 1987. Anh được khán giả biết đến qua nhiều phim như truyền hình ăn khách như Cười lên Dong Hae, Hoàng hậu Ki, Healer, The K2... Ji Chang Wook mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự hôm 27/4. Anh sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn trong phim Please melt me dự kiến lên sóng vào ngày 28/9.

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989. Cô hoạt động trong làng giải trí với nhiều vai trò như vũ công, người mẫu, diễn viên, MC và ca sĩ. Tên tuổi Diệp Lâm Anh được biết đến nhiều khi cô giành quán quân Cuộc đua kỳ thú 2013. Diệp Lâm Anh đã kết hôn và có một con gái. Hiện cô tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để dưỡng thai, chuẩn bị sinh con thứ hai. Ngoài nghệ thuật, Diệp Lâm Anh còn là một doanh nhân. Cô đang điều hành chuỗi cửa hàng trà sữa và một thương hiệu thời trang.