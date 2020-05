Jennylyn Mercado - ‘Biểu tượng gợi cảm’ Philippines 0 Diễn viên Jennylyn Mercado là một trong những biểu tượng gợi cảm Philippines, thu hút lượng fan đông đảo.

Jennylyn Mercado được fan châu Á tìm kiếm nhiều sau loạt phim đình đám, nhất là Hậu duệ mặt trời - làm lại từ tác phẩm cùng tên của Hàn Quốc - kết thúc phát sóng hồi tháng ba. Diễn viên hóa thân Maxine Dela Cruz - nữ bác sĩ cá tính, xinh đẹp và tự lập. Nhiều khán giả nhận xét Jennylyn Mercado không có ngoại hình nổi trội như Song Hye Kyo ở bản gốc, tuy nhiên, diễn xuất của cô được khán giả khen hơn hẳn đàn chị người Hàn.

Jennylyn có gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, là minh tinh hàng đầu Philippines.

Jennylyn Mercado sinh năm 1987, là diễn viên, ca sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng Philippines. Loạt singles, album của cô đều bán chạy, được khán giả trong nước yêu thích. Ngoài ra, cô còn "lấn sân" kinh doanh và là nhà hoạt động chính trị.

Theo Inquirer, sau ánh hào quang, Jennylyn từng trải qua thời thơ ấu ám ảnh. Năm 4 tuổi, bố mẹ ly hôn, cô về sống với mẹ và cha dượng. Thời gian bà làm việc tại Dubai, Jennylyn bị cha dượng bạo hành. Cô từng kể không thể quên nỗi đau da bị đốt cháy bằng tàn thuốc, mẹ không yêu thương. Sau vụ việc, người này bị bỏ tù, mẹ cô lập tức về nước, nhưng không phải để giúp con gái mà bảo lãnh chồng hai ra tù. Bất bình và thương cháu, bà Lydia Mercado - dì ruột Jennylyn - đấu tranh nhận nuôi cô, dành hết tình yêu và chăm chút đến khi cháu trưởng thành.

Nhờ "mẹ Lydia", Jennylyn được học hành thành tài và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Giai đoạn 1998-1999, cô hoạt động trong một nhóm nhạc bốn người, đã thu âm hai ca khúc nhưng không thể phát hành vì có hai thành viên bỏ cuộc. Cô không chùn bước mà lấn sân diễn xuất, ra mắt trong phim Kay tagal kang hinintay của đài ABS-CBN.

Jennylyn được truyền thông, khán giả trong nước đánh giá hình thể nóng bỏng dù chỉ cao 1,63 m.

Năm 2003, Jennylyn gây chú ý khi giành chiến thắng trong chương trình truyền hình thực tế StarStruck, ký hợp đồng độc quyền với GMA Network. Từ đó, người đẹp thăng hoa trong loạt vai chính truyền hình như Encantadia, Now and Forever, Super Twins... Trong đó, phim điện ảnh Just the 3 of Us lập kỷ lục doanh thu trong ngày đầu khởi chiếu, với 16 triệu peso (khoảng 7,4 tỷ đồng) và lọt danh sách phim có doanh thu cao nhất Philippines năm 2016.

Cô cũng quen mặt với khán giả Việt qua loạt phim Âm mưu và sắc đẹp, Mặt nạ hoa hồng, Giữ lấy tình yêu, Người chồng thủy chung... Năm 2015, Jennylyn đứng đầu bảng xếp hạng "100 phụ nữ quyến rũ nhất Philippines" của tạp chí FHM.

Năm 2017, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai chính trong Vì sao đưa anh tới - remake từ phim ăn khách cùng tên của Hàn Quốc năm 2013. Đạo diễn Joyce E. Bernal cho biết "đo ni đóng giày" vai Steffi - minh tinh lắm chiêu, xinh đẹp - cho Jennylyn ngay khi có ý định làm lại dự án. "Không ai phù hợp với nhân vật này như Jen", ông nói.

Trong phim, lúc Steffi chống chọi khó khăn, danh tiếng sụp đổ, bị đồng nghiệp hãm hại... Matteo (Gil Cuerva đóng) - chàng trai ngoài hành tinh sống 400 năm - đã đến bên cô. Cô khiến anh rung động, không nỡ rời khỏi Trái đất. Tuy nhiên, nếu Matteo cố chấp ở lại, tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm, ảnh hưởng đến cuộc sống loài người. Ngoài chuyện tình lãng mạn viễn tưởng, phim còn phơi bày mặt tối trong đời sống người nổi tiếng.

Jennylyn là lựa chọn hàng đầu của đạo diễn khi remake "Vì sao đưa anh tới".

Tuệ Khương