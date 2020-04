Jennifer Lopez khiêu vũ trực tuyến với bạn trai cũ 0 Nữ ca sĩ Jennifer Lopez cùng bồ cũ - rapper Diddy - giao lưu thân mật và khiêu vũ cùng nhau qua Instagram trong chiến dịch quyên tiền ủng hộ y bác sĩ.

Jennifer Lopez làm khách mời của Diddy trong chương trình từ thiện Dance-a-Thon - nơi rapper 50 tuổi nhảy cùng các nghệ sĩ qua Instagram Live để gây quỹ chống Covid-19. Từ nhà riêng ở Miami, J.Lo tham gia cùng chồng sắp cưới - cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez. Nữ ca sĩ trò chuyện vui vẻ với bạn trai cũ và A.Rod cũng rất thoải mái khi giao lưu với Diddy.

Diddy mời Jennifer Lopez tham gia chương trình Dance-a-Thon qua Instagram Live.

"Diddy này, chắc anh chưa biết điều này. Người đứng cạnh em đây là một fan cuồng của anh đó", Jennifer chia sẻ với Diddy về chồng sắp cưới của cô. "Anh và Mase là những người hùng của anh ấy. Mỗi khi tổ chức tiệc, anh ấy đều muốn bật các bài của bọn anh".

Alex Rodriguez đứng phía sau Jennifer thú nhận điều này và tiết lộ rằng anh thích nhất bài More Money More Problems của Diddy và Mase. Rapper liền bày tỏ sự cảm kích trước tình yêu của A.Rod dành cho anh.

Ngay sau đó, Diddy bật bài Been Around the World để mọi người cùng nhảy. Jennifer Lopez nhảy phụ họa khi bạn trai cũ đọc rap và vị hôn phu đứng sau cổ vũ.

Jennifer Lopez khiêu vũ trực tuyến với bạn trai cũ Jennifer Lopez giao lưu, khiêu vũ cùng Diddy

"Tôi yêu các bạn rất nhiều", Diddy cảm ơn J.Lo và A.Rod sau màn khiêu vũ. Jennifer cũng chia sẻ rằng cô rất ngưỡng mộ những gì Diddy đang làm để giúp đỡ các bác sĩ và thế giới trong cuộc chiến khó khăn này.

Jennifer Lopez và Diddy (tên thật là Sean Combs) hẹn hò từ năm 1999 đến 2001. Tại lễ trao giải Grammy 2001, J.Lo từng xuất hiện trên thảm đỏ cùng Diddy trong bộ váy Versace hở tứ bề mà sau này trở thành một biểu tượng thời trang. Mặc dù sớm chia tay, cặp sao vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và duy trì tình bạn đến ngày hôm nay.

Jennifer Lopez và Diddy tại lễ trao giải Grammy 2001. Ảnh: Reuters.

Hoài Vũ