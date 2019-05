Jennifer Lopez chuẩn bị cưới hôn phu kém 6 tuổi

Jennifer Lopez và Alex Rodriguez.

Phóng viên ET gặp Jennifer Lopez trong buổi tập luyện cho chuyến lưu diễn It's My Party Tour sắp tới. Ngôi sao nhạc pop đang bận rộn tập vũ đạo, luyện thanh và chọn lựa trang phục cùng êkíp. Giữa lịch trình công việc dày đặc, J.Lo tiết lộ rằng cô vẫn dành thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới với cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez.

"Mọi thứ đang rất ổn", Jennifer chia sẻ về kế hoạch đám cưới. "Chúng tôi có một năm thực sự bận bịu phía trước bởi vậy sẽ từ từ chuẩn bị cho sự kiện này. Đó sẽ là một dịp trọng đại nên chúng tôi cần thời gian để tổ chức một cách tốt nhất. Không có gì vội vã cả".

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ mỗi lúc rảnh rỗi cô tranh thủ tìm hiểu mọi thứ cho hôn lễ, từ việc may váy đến địa điểm tổ chức. Còn hầu hết thời gian lúc này của J.Lo là dành cho công việc.

Jennifer Lopez chia sẻ về đám cưới giữa buổi tập luyện Jennifer chia sẻ về đám cưới giữa buổi tổng duyệt

Jennifer Lopez được ngôi sao bóng chày Alex Rodriguez cầu hôn vào tháng 3 năm nay sau hai năm hẹn hò. Khi đó, J.Lo vừa bận đóng phim, làm giám khảo cuộc thi nhảy và tất bật chuẩn bị cho tour diễn mới. Dù rất háo hức, giọng ca On the Floor vẫn phải tạm gác chuyện cưới xin và chuẩn bị dần dần.

Đây sẽ là lần thứ tư Jennifer Lopez lên xe hoa. Cô từng kết hôn với Ojani Noa (từ năm 1997 đến 1998), Cris Judd (2001-2003) và ca sĩ Marc Anthony (2004-2014). Nữ ca sĩ có hai con với Marc Anthony.

Hoài Vũ (Theo ET)