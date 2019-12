Jennifer Aniston từ oán giận thành bạn thân Brad Pitt 0 Jennifer Aniston từng đau đớn, giận dữ khi Brad Pitt bỏ cô để đến với Angelina Jolie, nhưng sau 14 năm, nữ diễn viên 'Friends' mở cửa nhà đón chào chồng cũ như một người bạn thân.

19h ngày 14/12, Brad Pitt mặc chiếc áo khoác bomber tối màu, được vệ sĩ chở tới biệt thự của Jennifer Aniston ở Bel-Air, California để dự tiệc trang trí Giáng sinh. Tài tử Fury là một trong những vị khách đến sớm nhất và ra về muộn thứ hai lúc 11h đêm. Theo ET, Brad cùng khoảng 50 người bạn thân của Jennifer Aniston đã có một bữa tiệc rôm rả tại nhà Jen.

Brad đã được Jennifer mời tham dự tiệc sinh nhật 50 tuổi vào tháng 2/2019 và sắp tới, cặp vợ chồng cũ sẽ tiếp tục gặp nhau tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020. Người hâm mộ đều rất vui khi nhìn thấy sự thân thiết giữa Brad và Jen. Để nối lại được tình bạn như hôm nay, họ thực sự đã vượt qua một chặng đường dài kể từ khi ly hôn năm 2005.

Brad và Jennifer kết hôn từ năm 2000 đến 2005.

Jennifer Aniston từng bị tổn thương nặng nề khi cuộc hôn nhân với Brad Pitt tan vỡ. Trong cuộc phỏng vấn đáng nhớ năm 2006 trên tạp chí Vanity Fair, Jen đã khóc khi đề cập tới chuyện ly hôn và cô nói bản thân đã đau đớn như thế nào khi nhìn thấy Brad hẹn hò bạn diễn Angelina Jolie.

"Cả thế giới bị sốc và tôi cũng sốc", Jen thừa nhận cảm xúc của mình trước loạt ảnh chồng cũ và Angelina chơi đùa với con trai nuôi Maddox trên bãi biển Kenya vào tháng 4/2005 - chỉ một tháng sau khi cô và Brad đệ đơn ly hôn. Những bức ảnh đã khẳng định mối quan hệ phim giả tình thật của Brad và Jolie mà trước đó hai người cố che giấu. Jen bộc bạch: "Tôi có thể là một con rô bốt nếu nói mình không cảm thấy giận dữ, tổn thương và xấu hổ. Tôi chỉ không biết điều gì đã xảy ra. Có rất nhiều điều tôi không hiểu, tôi không biết và có thể sẽ không bao giờ biết".

Brad, Angelina và bé Maddox quấn quýt như một gia đình khi nam diễn viên vừa đệ đơn ly hôn Jennifer. Tháng 10/2005, vụ ly hôn mới hoàn tất.

Brad thậm chí còn chụp bộ ảnh với Angelina và một bầy trẻ thơ cho tạp chí W năm 2005 mang tên "hạnh phúc nội trợ". Jennifer bình luận về chuyện này với một chút cay đắng: "Đó có phải là thời điểm kỳ quặc không? Có, nhưng đó không phải là cuộc sống của tôi. Anh ấy có những lựa chọn riêng của mình. Anh ấy có thể làm bất kỳ điều gì. Chúng tôi đã ly hôn và bạn có thể nhìn thấy tại sao. Brad có thể không cố tình muốn sát muối vào mặt tôi. Nhưng tôi hiểu anh ấy. Brad sẽ nói: 'Đó chỉ là nghệ thuật thôi'. Dây thần kinh nhạy cảm của ai đó đã biến mất".

Tuy nhiên, Aniston luôn ý thức vượt lên trên nỗi buồn để bước tiếp. Cô phát biểu: "Tôi không quan tâm đến những bức ảnh công khai đó nữa. Chuyện gì diễn ra với anh ấy sau khi chúng tôi chia tay đều là cuộc sống riêng của anh ấy. Tôi đã nỗ lực để không bận lòng vào chuyện này. Tôi cũng không muốn đáp trả lại ai. Điều tôi mong muốn hơn là mọi người cùng bước tiếp". Và đây là lần hiếm hoi Jennifer Aniston nói về chồng cũ và cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Trong khi đó, Brad Pitt không ít lần bị chỉ trích vì sự vô cảm với vợ cũ. Nam diễn viên có những phát ngôn gây tranh cãi trong cuộc phỏng vấn trên tờ Parade năm 2011. "Những năm 1990, tôi chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa. Tôi luôn cố gắng tìm kiếm những bộ phim mà ở đó, các nhân vật có một cuộc sống thật thú vị. Nhưng cuộc sống ngoài đời của tôi lại thật vô vị. Tôi từng nghĩ rằng kết hôn là sự giải thoát cho chuỗi ngày nhàm chán đó, nhưng tôi đã lầm. Cố giả vờ hạnh phúc trong hôn nhân là thứ gì đó không phải", Brad kể lại.

Nam diễn viên không nhắc gì tới người vợ cũ Jennifer Aniston nhưng những gì anh nói ám chỉ về cuộc sống nhàm chán với cô. Đặc biệt những lời sau đó Brad nói đến cuộc sống đầy thú vị với Angelina Jolie: "Tôi đang hài lòng với những sự lựa chọn thực sự và tìm thấy người phụ nữ tôi yêu, Angie và xây dựng một gia đình mà tôi vô cùng yêu thương. Có gia đình là cuộc hành trình đầy phiêu lưu vì càng yêu nhiều hơn, càng mất mát hơn. Nhưng tôi sẽ đón nhận tất cả".

Brad sau đó đã phải công khai xin lỗi và phân trần vì những phát ngôn này. "Tôi rất buồn vì những lời nói của tôi đã bị diễn giải theo cách không hay. Jen là một phụ nữ tốt bụng, vui tính và vẫn là người bạn của tôi. Tôi luôn trân trọng mối quan hệ với cô ấy. Ý tôi không phải Jen là một người vô vị mà bản thân tôi đã trở nên buồn tẻ với chính mình".

Brad Pitt từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc và những năm tháng ngọt ngào bên Angelina Jolie.

Jennifer, khi đó đang hẹn hò nam diễn viên Justin Theroux, không phản hồi về chuyện ồn ào này. Cô thường giữ im lặng trước mọi câu hỏi về Brad hay "tình địch" Angelina trong các cuộc phỏng vấn. Đến năm 2015, Jen gây chú ý khi khen ngợi bộ phim Unbroken mà Angelina làm đạo diễn. "Bộ phim đó rất hay và tuyệt vời. Cô ấy đã làm được một công việc giỏi như vậy. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mọi người nên dừng việc đặt điều nhỏ nhen để chúc mừng những thành tựu tuyệt vời chúng tôi có được", Jen nói. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh rằng cô không còn suy nghĩ gì đến chuyện cũ với Brad và Angelina.

Tháng 8/2015, Jennifer kết hôn với Justin Theroux. Brad cũng cưới Angelina năm 2014 sau 10 năm hẹn hò và có 6 nhóc tỳ. Tuy nhiên cuộc hôn nhân mới của cả hai không kéo dài được lâu. Jolie đơn phương ly hôn Brad Pitt vào tháng 9/2016 còn Jennifer cũng chia tay Justin vào đầu năm 2018.

Cú sốc ly hôn đã khiến Brad Pitt thay đổi nhiều trong suy nghĩ. Nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Brad đã liên hệ với Jennifer Aniston và xin lỗi cô vì những gì anh từng gây ra trong quá khứ. "Brad không chìm đắm trong quá khứ, nhưng giá như có thể làm lại, anh ấy sẽ xử lý vụ ly hôn một cách thấu đáo hơn. Cách đây một thời gian, anh ấy đã gửi lời xin lỗi Jen và được cô tha thứ", nguồn tin chia sẻ trên Us Weekly.

Brad từng gửi tin nhắn chia buồn với Jennifer khi mẹ cô qua đời vào tháng 5/2016. Đáp lại, Jennifer trở thành người bạn động viên tinh thần Brad khi anh gặp sóng gió ly hôn với Angelina. Us Weekly cho biết, tình bạn giữa Brad và Jennifer dần dần nối lại một cách tự nhiên. Brad quý mến Jennifer vì sự hài hước, chân thành và bao dung của cô. Cả hai cũng có sở thích chung là điêu khắc.

Cuối năm 2016, suy sụp vì vợ con bỏ đi hết, Brad tìm đến xưởng điêu khắc của người bạn để giết nỗi buồn và sự cô đơn trong suốt nhiều tháng. Jennifer cũng thổ lộ về tình yêu của cô với môn nghệ thuật này vào tháng 8/2018: "Cách đây 12 năm, tôi có một studio nghệ thuật tuyệt đẹp. Tôi vẫn muốn có những khoảng thời gian cho riêng mình với một bánh xe và một đống đất sét".

Brad và Jennifer tuy ngày càng thân thiết nhưng không tái hợp như một cặp đôi. Cả hai đều tiết lộ không nghĩ nhiều đến chuyện hẹn hò trở lại sau đổ vỡ hôn nhân gần đây. Brad dành ưu tiên thời gian cho con cái còn Jennifer tập trung đóng phim và vui vẻ với bạn bè.

Hồi tháng 5, Brad mỉm cười trước câu hỏi của một paparazzi rằng liệu anh và Aniston sẽ quay lại với nhau. "Ồ, lạy Chúa", Brad cười thoải mái và chào paparazzi để lên xe.

Brad Pitt cười khi được hỏi về tin đồn tái hợp Jennifer Aniston Brad Pitt cười khi được hỏi về tin đồn tái hợp Jennifer Aniston

Sau hai lần Brad đến dự tiệc của Jennifer Aniston, các fan rất háo hức chờ đợi họ vui vẻ hội ngộ tại lễ trao giải Quả cầu vàng vào ngày 5/1 tới. Đây sẽ là lần đầu tiên Brad và Jennifer gặp nhau trên thảm đỏ sau 14 năm né tránh. Cả hai đều được đề cử tại lễ trao giải danh giá này: Jennifer với phim The Morning Show và Brad với vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood.

"Ban tổ chức Quả cầu vàng đã chịu trách nhiệm cho rất nhiều điều như vậy", Barry Adelman - nhà sản xuất chương trình chia sẻ với ET về cuộc hội ngộ rất được mong đợi của Pitt và Aniston. "Tất cả chúng tôi đều làm việc ở đây, tất cả chúng tôi đều là chuyên gia. Những điều như vậy đã diễn ra từ khi bắt đầu có Hollwood và mọi người đều rất hào hứng vì họ là những nghệ sĩ tài năng. Thật tuyệt khi thấy cả hai trong khán phòng này".

Hoài Vũ