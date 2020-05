Jang Nara được 3 'phi công trẻ' cưa cẩm

Jang Nara với mái tóc ngắn.

"Oh My Baby" là sự hợp tác giữa biên kịch Noh Sun Jae và đạo diễn Nam Ki Hoon. Cả hai đều đứng đằng sau thành công của hàng loạt dự án phim nổi tiếng như "Mirror of the Witch" (Chiếc gương phù thủy), "Voice Season 3", "Beauty Inside" (Vẻ đẹp tâm hồn), "Tunnel" (Đường hầm)... Tại Việt Nam, phim phát sóng 21h45 thứ tư, năm hàng tuần từ ngày 13/5.