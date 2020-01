Jang Dong Gun bị nghi tìm gái khi vợ mang thai 0 Nhiều tin nhắn do hacker tung ra cho thấy Jang Dong Gun gạ Joo Jin Mo chọn cô gái cao, mảnh mai, gương mặt đẹp làm đối tượng 'vui vẻ'.

Trong một đoạn tin nhắn được cho là giữa Joo Jin Mo với Jang Dong Gun, nam diễn viên Song Hoa Điếm giới thiệu nhiều cô gái cho bạn bằng cách gửi ảnh. Joo Jin Mo "chào hàng" rất nhiệt tình bằng ảnh các người mẫu đến từ Nhật Bản, các MC, một thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc, cùng một số nghệ sĩ nữ. Jang Dong Gun không hào hứng với các cô gái đó lắm. Joo Jin Mo nói cô gái từng thi Hoa hậu Hàn Quốc muốn "vui vẻ" với Jang Dong Gun, nhưng anh nói "bỏ đi".

Jang Dong Gun dính scandal lớn đầu tiên trong suốt nhiều năm làm việc trong showbiz.

Trong cuộc trò chuyện khác, Joo Jin Mon đưa ra ảnh một cô gái diện áo tắm màu trắng, nói rằng cô là siêu mẫu. Anh hỏi Jang Dong Gun có đến gặp cô gái này không, lúc 22h tối. Jang Dong Gun có vẻ thích cô gái, anh ngay lập tức đồng ý và đặt ra ngày hẹn. Joo Jin Mo đáp lại: "Tối nay tôi có hẹn với họ. Họ nói sẽ mang đồ ăn tới nhà tôi ăn tối".

Rất nhiều tin nhắn giữa Joo Jin Mo và người được cho là Jang Dong Gun.

Trong một đoạn tin nhắn khác, Jang Dong Gun đề nghị Joo Jin Mo "hãy tổ chức tiệc tuần tới, tiệc có khách mời, nên rủ mấy cô đã kết hôn". Joo Jin Mo hỏi lại: "Mấy bà cô ư?", nhưng Jang đáp lại: "Khoảng hơn 30 thôi, vóc dáng đẹp, cao và mảnh mai".

Đoạn tin nhắn được tiết lộ là vào năm 2013 - thời điểm vợ Jang Dong Gun đang mang thai con gái thứ hai, trong khi Joo Jin Mo còn độc thân. Thông tin gây sốc cho nhiều người. Không ít ý kiến cho rằng họ không ngờ nổi, hình tượng "người chồng quốc dân" Jang Dong Gun trong mắt họ đã sụp đổ. Đây cũng là scandal lớn nhất trong sự nghiệp Jang Dong Gun, kể từ khi anh khởi nghiệp đến nay.

Jang Dong Gun và vợ luôn được cho là một đôi rất hạnh phúc.

Trước đó, ngày 8/1, báo Hàn đưa tin 10 ngôi sao giải trí Hàn Quốc, trong đó có tài tử Joo Jin Mo, là nạn nhân của vụ trộm cắp dữ liệu cá nhân và tống tiền. Thủ phạm tự xưng là "black hacker XX", sử dụng thông tin liên lạc, hình ảnh, video riêng tư và tin nhắn văn bản để tống tiền các nạn nhân. Tổng giá trị khoản tiền chuộc dao động từ 50 triệu Won (43.000 USD) đến 1 tỷ Won (860.000 USD). Hacker cho biết tiền là mục đích duy nhất của vụ tấn công nhằm vào các ngôi sao giải trí xứ Hàn. Nếu nạn nhân không đáp lại yêu cầu, hắn sẽ phát tán một số dữ liệu để cảnh cáo. Tất cả dữ liệu trên được cho là đã bị trích xuất từ dịch vụ lưu trữ đám mây.

Jang Dong Gun là nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh được khán giả biết đến với vai chính trong các bộ phim điện ảnh như Friend và Cờ Thái cực giương cao, hay loạt phim truyền hình Người mẫu, Anh em nhà bác sĩ, Phẩm chất quý ông... Anh kết hôn với diễn viên Go So Young, có hai con. Trước những thông tin tiêu cực về Jang Dong Gun, hiện tại, vợ anh - Go So Young chỉ giữ im lặng.

Jang Dong Gun, Kim Nam Joo trong phim "Người mẫu" Jang Dong Gun đóng phim "Người mẫu"

Nguyễn Hương (Theo QQ)