IU mặc nhăn nhúm dự Milan Fashion Week

IU được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc số", sở hữu loạt hit càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Cô phát hành album đầu tay hồi năm 2008, được công chúng tích cực đón nhận. Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió khi ra mắt album thứ ba - "Real" (2010). Nhờ thể hiện xuất sắc ba nốt cao trong ca khúc chủ đề "Good Day", IU trở thành hiện tượng của làng nhạc Hàn. Theo các chuyên gia nước này, số người có thể hát được ba nốt cao ở tuổi chưa đầy 20 như IU chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vài năm gần đây, IU bắt đầu thử sức với phim ảnh, đóng một số phim như " You are the best, Lee Soon Shin", "Producer"...