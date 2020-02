Hyun Bin viết thư cổ vũ fan mùa dịch

Nguyên văn bức thư Hyun Bin gửi người hâm mộ "Có lẽ các bạn đang ngày qua ngày sống cùng nỗi lo lắng và căng thẳng vì dịch bệnh do virus corona gây ra trên toàn cầu, lan nhanh ở châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản cũng như Hàn Quốc. Tôi muốn hỏi thăm về sức khỏe của các bạn, ít nhất bằng việc viết lá thư này, bày tỏ niềm trăn trở của tôi đối với sự an toàn ở nơi các bạn sống. Giống như chúng ta từng đi qua nhiều thử thách bằng cách động viên lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn, tôi mong dịch Covid-19 sẽ sớm đi qua nhanh nhất có thể. Tôi xin tôn vinh những người làm việc ngày đêm chống lại dịch bệnh. Tôi sẽ cổ vũ cho họ tới những phút cuối cùng. Hơn hết, tôi cầu mong những người nhiễm bệnh sớm hồi phục sức khỏe. Một lần nữa, tôi hy vọng những người đọc lá thư này luôn duy trì trạng thái mạnh khỏe, an toàn trong mùa dịch. Nguyện cầu thảm họa này sớm kết thúc".