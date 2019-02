Huỳnh Anh - Lưu Đê Ly tập hôn... qua giấy

Trong phim Chạy trốn thanh xuân, Huỳnh Anh vào vai Phi - một chàng sinh viên trường kiến trúc đẹp trai, phóng khoáng, dành cho An (Lưu Đê Ly đóng) tình yêu mãnh liệt, vô điều kiện. Phi bất chấp sự lạnh lùng lẫn hoàn cảnh gia đình phức tạp của An để đến với cô và ở bên cô trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, An luôn đặt ra những rào cản để trốn tránh tình cảm của Phi.

Khi nhắc đến những cảnh tình cảm với Lưu Đê Ly trong Chạy trốn thanh xuân, Huỳnh Anh bật cười và nói: "Phi dành cho An rất nhiều nụ hôn. Đa số là hôn trộm, cưỡng hôn, hôn bất ngờ, hôn vội, hôn lén, hôn qua ảnh, hôn gió... Mỗi lần như vậy, Phi thường được An đáp lại bằng những cách khá phong phú như lên gối, cùi chỏ, nắm tóc, bạt tai, dọa dẫm... Rõ ràng là mỗi lần chạm môi An, Phi đều phải chịu những hậu quả to lớn".

Huỳnh Anh và Lưu Đê Ly trong phim 'Chạy trốn thanh xuân'.

Nam diễn viên cũng cho biết anh và bạn diễn Lưu Đê Ly thường tập đi tập lại nhiều lần những cảnh hôn. Lúc tập, cả hai thường hôn qua một tờ giấy. Chỉ đến khi quay thật, họ mới chạm môi nhau. Diễn viên Lưu Đê Ly cũng xác nhận điều này.

Nói về phân đoạn tình cảm đáng nhớ nhất trong phim, Huỳnh Anh nhớ đến nụ hôn trộm mà Phi dành cho An trong tập 16. Ở hậu trường, đạo diễn đã nói thầm với anh và bí mật bàn tính rất kỹ những điều cần làm. Họ không hề nói trước với Lưu Đê Ly những gì định thực hiện. "Lúc quay, đạo diễn ra ám hiệu và tôi cứ thế mà hành động, không báo trước câu nào để bảo toàn những yếu tố bất ngờ. Tôi nghĩ rằng, chính những phản ứng không có sự chuẩn bị trước của các diễn viên đã tạo nên sự thú vị cho cảnh quay đó", nam diễn viên nhớ lại.

Nụ hôn trộm Phi (Huỳnh Anh) dành cho An (Lưu Đê Ly) ở tập 16.

Huỳnh Anh và Lưu Đê Ly tập hôn nhiều lần qua giấy rồi mới làm thật Trích đoạn Phi "cưỡng hôn" An ở tập 16

Từng là bạn ở ngoài đời và tung hứng rất ăn ý trên phim trường nhưng Huỳnh Anh và Lưu Đê Ly luôn giữ khoảnh cách nhất định để tránh những hiểu lầm. Nữ diễn viên chia sẻ với Ngoisao.net: "Vì cả hai đều đã có người thương nên chúng tôi rất ý tứ với nhau trong những cảnh đặc biệt". Huỳnh Anh thì cho biết giữa anh và bạn diễn không hề có chuyện hẹn hò, đi chơi với nhau để xây dựng tình cảm trước khi vào vai. Tất cả những rung động mà cả hai dành cho nhau chỉ dừng lại ở những cảnh quay. Khi bước ra cuộc sống thật, Huỳnh Anh và Lưu Đê Ly không bao giờ nhắn tin riêng cho nhau mà chỉ bàn công việc trên nhóm chat của cả đoàn.

Chạy trốn thanh xuân kể về An - một cô gái cô độc trốn chạy mẹ ruột và lạc đến một khu trọ ngập tràn hơi thở thanh xuân. Ở nơi đây, An dần bước ra khỏi vỏ bọc khép kín của mình nhờ những người bạn trong sáng và tình cảm nồng nhiệt của Phi. Tuy nhiên, tự trong sâu thẳm, An vẫn hướng trái tim về phía người đàn ông mà cô thầm yêu từ thời phổ thông. Ngoài Lưu Đê Ly và Huỳnh Anh, phim còn có sự tham gia của Mạnh Trường, Thanh Tú, Chiều Xuân, Hoàng Hải...