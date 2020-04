Huỳnh Anh, Hồng Quế bị đồn yêu nhau 0 Nam diễn viên Huỳnh Anh bị đồn có quan hệ tình cảm với 'bà mẹ một con' Hồng Quế do cả hai gần đây thỉnh thoảng đăng ảnh đối phương lên trang cá nhân.

Liên hệ với Huỳnh Anh, nam diễn viên nói: "Đó là chuyện riêng tư. Tôi không muốn phủ nhận hay khẳng định bất kỳ điều gì lúc này". Trong khi đó, người mẫu Hồng Quế không nghe điện thoại.

Từ đầu tháng tư, Hồng Quế liên tục chia sẻ những dòng status mùi mẫn, đậm chất ngôn tình. "Chân dài" từng đăng bức hình do Huỳnh Anh chụp và viết: "Nước trong nước chảy trong chùa/ Không yêu, em cũng bỏ bùa cho yêu". Sau đó, nam diễn viên cũng đăng bức ảnh này và chú thích: "Dạo này mình thích chụp hình gái Tây, xinh thật". Không những thế, cả hai từng chia sẻ chung một bức ảnh chụp bữa tối lãng mạn với rượu vang và bít tết. Bà mẹ đơn thân cũng đăng video có Huỳnh Anh trên story của mình.

Bức ảnh Hồng Quế do Huỳnh Anh chụp được cả hai đăng tải.

Trước khi vướng vào tin đồn tình cảm với Huỳnh Anh, Hồng Quế từng công khai bạn trai hồi tháng 8/2019. Những ngày tháng yêu nhau, họ xưng hô vợ - chồng thân mật trên mạng xã hội và thường xuyên khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Trước những lời khen chê của dư luận, cô nhắn nhủ "nửa kia" nên mặc kệ và bỏ ra khỏi đầu những thứ không đáng. Tuy nhiên, mấy tháng nay, "chân dài" không còn đề cập đến bạn trai trên mạng xã hội.

Sau Tết Nguyên đán, Huỳnh Anh từ Sài Gòn ra Hà Nội để tham gia phim truyền hình Người nối nghiệp do đạo diễn - NSƯT Mai Hồng Phong thực hiện. Anh vào vai một công tử chơi bời nhưng cũng giỏi làm ăn, có tình cảm với một thư ký toà án. Từ khi Covid-19 diễn biến phức tạp và chính phủ yêu cầu cách ly xã hội, đoàn phim nghỉ quay nhưng nam diễn viên vẫn ở lại Hà Nội thay vì về Sài Gòn.

Diễn viên Huỳnh Anh trên phố Hà Nội.

Cách đây vài tháng, Huỳnh Anh chia tay bạn gái Việt kiều Bỉ tên Nguyễn Y Vân sau gần hai năm yêu xa. Khi cô chính thức thông báo chuyện tình cảm trên trang cá nhân, nam diễn viên cũng viết những lời an ủi, động viên bạn gái cũ: "One day you are going to wake up with the lover of your life and you‘re going to make breakfast together, and everything will be alright. Goodbye, the one i once loved". (Một ngày nào đó em sẽ thức dậy với người mà em yêu, cả hai sẽ cùng nhau làm bữa sáng, rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tạm biệt, người anh từng yêu).

Trong một lần chia sẻ với Ngoisao.net, Huỳnh Anh cho biết anh không cảm thấy dễ dàng khi chia tay Y Vân. Tuy nhiên, cả hai nhận ra không thể đi chung một con đường và đã kết thúc tình yêu tốt đẹp như lúc bắt đầu để giữ những kỷ niệm đẹp về nhau. Trước Y Vân, Huỳnh Anh từng có mối tình lâu năm với á hậu Hoàng Oanh.

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh từng là thành viên đội tuyển taekwondo trẻ Hà Nội. Nam diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Bi, đừng sợ!, Thiên sứ 999, Bộ tứ 10A8, Cầu vồng tình yêu, Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Tiệm ăn dì ghẻ, Mùa xuân ở lại...

Hồng Quế sinh năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu từ năm 13 tuổi. Cô nhanh chóng nổi tiếng bởi gương mặt đẹp và chiều cao nổi trội. Sau khi trở thành mẹ đơn thân vào năm 2016, Hồng Quế tạm nghỉ diễn một thời gian. Đến năm 2018, cô mới quay trở lại sàn diễn.