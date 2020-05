Huyền thoại nhạc rock Little Richard qua đời 0 Ngôi sao nhạc rock 87 tuổi Tutti Frutti - nổi tiếng với các ca khúc 'Rip It Up', 'Tutti Frutti' - mất tại nhà riêng ở Nashville vì ung thư xương.

Đại diện công ty quản lý của Little Richard thông báo tin buồn ngày 9/5: "Little Richard qua đời sáng nay. Anh ấy đã sống cùng em trai ở Nashville. Richard đã chiến đấu với căn bệnh ung thư xương nhiều năm. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh ấy là khoảng 2-3 tuần trước".

Ca sĩ Little Richard.

Người đại diện cho biết dù bị bệnh, những năm cuối đời huyền thoại nhạc rock Little Richard vẫn sống rất sôi nổi, tận hưởng cuộc sống và thậm chí vẫn chơi piano. Cách rocker trò chuyện qua điện thoại với mọi người như thể ông mới ở tuổi 60.

Sinh năm 1932 tại bang Georgia, Little Richard được coi là cha đẻ của dòng nhạc rock n roll. Richard có hợp đồng thu âm đầu tiên với hãng RCA năm 1951 và nhanh chóng nổi tiếng với các bản hit như Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Good Golly Miss Molly...

Little Richard biểu diễn cùng ban nhạc vào năm 1956.

Ngôi sao nhạc rock ghi dấu mạnh mẽ với phong cách thời trang phi giới tính và những màn trình diễn tràn đầy năng lượng bên cây dương cầm. Âm nhạc của Richard ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều nghệ sĩ sau này như Elvis Presley, nhóm The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie và Rod Stewart, Elton John...

Little Richard là một trong 10 người đầu tiên được giới thiệu vào Đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Rocker cũng được vinh danh tại lễ trao giải Grammy năm 1993 với giải Thành tựu trọn đời.

Little Richard biểu diễn ca khúc "Let the Good Times Roll" Little Richard biểu diễn live ca khúc "Let the Good Times Roll"

Hoài Vũ