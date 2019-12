Hương Giang: 'Sách quý giúp mọi người cùng nâng tầm tri thức'

Chiều 18/11, "Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt" do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng đã đến giao lưu, tặng sách tại Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An (Bình Dương). Hoa hậu Hương Giang, người mẫu Tuyết Lan và chuyên gia các lĩnh vực trao tặng sinh viên và nhà trường hàng nghìn cuốn sách trong 5 đầu sách là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ thất bại - Tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn.