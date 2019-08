Hứa Chí An nỗ lực chuộc lỗi với vợ sau scandal ngoại tình

Cánh paparazzi tối 12/7 ghi lại cảnh Hứa Chí An đến dự một buổi biểu diễn của bà xã Trịnh Tú Văn. Ngôi sao Hong Kong ăn mặc bảnh bao, bước ra từ xe hơi và vội vã vào trong khán phòng. Khi một số người nhận ra anh và gọi tên, anh không có bất cứ phản ứng nào, mà nhanh chóng rút lui. Dường như Chí An vẫn chưa thực sự thoải mái đối diện với công chúng, sau vụ bị lộ video ngoại tình vài tháng trước.

Trong suốt buổi tối vợ biểu diễn, Chí An chỉ ngồi phía dưới, không lên sân khấu giao lưu như nhiều show diễn trước của Trịnh Tú Văn.

Chí An tới dự show của vợ.

Tờ ON đưa tin vợ chồng Trịnh Tú Văn - Hứa Chí An "gương vỡ lại lành". Sau scandal "vui vẻ" với Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh trên taxi và bị ghi hình lại, Hứa Chí An cũng đã cắt đứt hoàn toàn với cô tình nhân bé bỏng để quay về bên bà xã. Thời gian gần đây, phóng viên liên tục chụp được hình ảnh anh đi chạy bộ với vợ, cùng cô leo núi, tập luyện. So với vẻ buồn bã khi scandal mới nổ ra, hai vợ chồng trông đều vui vẻ, thoải mái, cho thấy họ đã bình tâm lại sau sự việc.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn đã bên nhau 28 năm, nhiều lần hợp tan nhưng rốt cuộc vẫn về một nhà vào năm 2013.

Cặp đôi cùng nhau đi chạy bộ.

Trong khi vợ chồng Tú Văn quay về bên nhau, Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh được cho là đã chia tay với tài tử Mã Quốc Minh. Người đẹp cũng chưa hề xuất hiện, kể từ sau scandal. Cô hiện ở nước ngoài cùng gia đình, hợp đồng với TVB được cho là cắt đứt.

Hứa Chí An và cô bồ Hoàng Tâm Dĩnh.

video hoàng tâm dĩnh 10s Hứa Chí An, Hoàng Tâm Dĩnh "vui vẻ" trên taxi

Nguyễn Hương (Theo ON)