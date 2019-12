Hứa Chí An làm chồng tốt sau ngoại tình

Trong khi đó, gần đây Hoàng Tâm Dĩnh - người khiến Hứa Chí An 'say nắng' - đã về Hong Kong xin lỗi dư luận, gia đình và công ty. Cô cũng quyết định trở lại Hong Kong làm việc. Cô đang có ý định ký tiếp hợp đồng với TVB, tuy nhiên mức lương được cho là rất thấp. Trước đó, vì scandal, cô bỏ trốn sang Mỹ để tránh ồn ào dư luận. Hoàng Tâm Dĩnh sinh năm 1989 ở Mỹ, sau đó sang Canada học trung học. Người đẹp có bằng thạc sĩ về kinh tế tại Đại học British Columbia (Canada). Năm 2012, cô về Hong Kong tham gia cuộc thi sắc đẹp do đài TVB tổ chức và đoạt giải á hậu, từ đó đóng phim cho TVB. Tâm Dĩnh từng góp mặt trong "Cung tâm kế 2", "Tái chiến minh thiên"... Năm 2017, người đẹp công khai hẹn hò tài tử Mã Quốc Minh. Vì scandal với Hứa Chí An, cô đã chia tay tài tử họ Mã.