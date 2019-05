Hot boy 19 tuổi thành quán quân American Idol 2019

Khoảnh khắc đăng quang của Laine Hardy Khoảnh khắc chiến thắng của Laine Hardy

Chung kết American Idol 2019 vừa kết thúc với chiến thắng bất ngờ thuộc về Laine Hardy - giọng ca sinh năm 2000 tại Louisiana, Mỹ. Laine giành được nhiều phiếu bầu chọn nhất của khán giả, vượt qua đối thủ Alejandro Aranda, 24 tuổi - thí sinh từng được nhiều người dự đoán là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân.

Laine Hardy mang nửa dòng máu châu Á, gây ấn tượng với giọng hát trầm, nam tính và ngoại hình thư sinh.

Trong đêm chung kết, Top 3 trình diễn 3 ca khúc tự chọn. Laine Hardy thể hiện ca khúc Jambalaya của Hank Williams, Home của Marc Broussard và khép lại đầy ấn tượng với Bring It On Home To Me của Sam Cooke. Anh chinh phục khán giả bằng giọng hát trầm, ấm áp, những bước nhảy kiểu Elvis Presley và vẻ ngoài thư sinh điển trai đốn tim các fan nữ. Nữ giám khảo Katy Perry từng nhận định Laine Hardy sẽ trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới.

Laine Hardy trình diễn ca khúc "Bring It On Home To Me" trong chung kết American Idol Laine Hardy trình diễn ca khúc "Bring It On Home To Me"

Laine Hardy chỉ vừa tốt nghiệp trung học ở bang Louisiana. Anh mê ca hát và chơi guitar từ lúc còn bé. Khi 14 tuổi, Laine bắt đầu đi biểu diễn tại nhà hàng, quán bar và các hội chợ. Đến nay, anh đã phát hành được ba đĩa đơn. Năm 2018, Laine Hardy từng dự thi American Idol mùa thứ 16 nhưng chỉ qua được ba vòng. Năm nay, Laine trở lại để tạo động lực cho một người bạn đi thi cùng. Không ngờ, sự tự tin và trưởng thành giúp chàng trai trẻ tiến sâu tại cuộc thi và trở thành thần tượng âm nhạc mới của nước Mỹ. Với chiến thắng này, Laine nhận được hợp đồng thu âm với hãng Hollywood Records cùng một khoản tiền mặt.

American Idol mùa thứ 17 lên sóng từ ngày 3/3 trên kênh truyền hình ABC của Mỹ. Các giám khảo Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie trở lại sau thành công mùa trước cùng MC Ryan Seacrest. Giọng ca người Việt, Myra Tran (Trần Minh Như) - Quán quân X-Factor Việt Nam 2017 - vượt qua vòng loại và vào đến Top 40 của cuộc thi.

Hoài Vũ