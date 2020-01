Hồng Vân, Hồng Đào đóng phim cung đấu giáp Tết

Lịch quay Phượng khấu bị trì hoãn hai lần, muộn gần nửa năm so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Dù vậy, Hồng Đào không cảm thấy phiền lòng vì bộ phim và vai diễn tạo ra cho chị tình yêu lớn. Chị bảo, đoàn phim may mắn vì thời tiết ở Long An khá mát mẻ trong những ngày cuối năm, những vất vả của công việc đều trong giới hạn chịu đựng được của diễn viên. Sau khi Phượng khấu đóng máy ngày 26 Tết, nghệ sĩ Hồng Đào sẽ trở về Mỹ cùng bố mẹ và hai con gái.