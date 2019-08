Hồng Quế công khai bạn trai mới 0 Người mẫu Hồng Quế xác nhận đang có tình yêu mới nhưng không tiết lộ tên bạn trai.

Hồng Quế tâm sự với Ngoisao.net rằng cô và bạn trai mới yêu nhau. Cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu và đang có những ngày tháng ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, Hồng Quế đăng ảnh hôn tay người yêu và viết: "He's mine because I'm not perfect but he still accepts". (Anh ấy là của tôi vì tôi không hoàn hảo nhưng anh vẫn chấp nhận)

Nhiều bạn bè rất bất ngờ với việc này nhưng cũng không quên chúc phúc cho người đẹp.

Hồng Quế và bạn trai.

Hồng Quế sinh con gái Cherry ngày 12/10/2016 và trở thành mẹ đơn thân từ đó. Trong một bài phỏng vấn với Ngoisao.net đầu năm 2019, Hồng Quế cho biết có rất nhiều người đàn ông muốn cùng cô san sẻ gánh nặng nhưng người đẹp từ chối. Khi đó, cô chưa sẵn sàng mở lòng vì sự tổn thương quá lớn từ mối quan hệ cũ vẫn còn hằn trong tim. Cô cũng muốn dành nhiều thời gian cho con thay vì hẹn hò.

Hồng Quế và con gái Cherry.

Hồng Quế sinh năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu từ năm 13 tuổi. Cô nhanh chóng nổi tiếng bởi gương mặt đẹp và chiều cao nổi trội. Sau khi trở thành mẹ đơn thân, Hồng Quế tạm nghỉ diễn một thời gian. Đến năm 2018, cô mới quay trở lại sàn diễn.