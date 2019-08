Hồng Đào ly hôn Quang Minh sau hơn 20 năm chung sống

Thông tin ly hôn được Hồng Đào xác nhận trên trang cá nhân hôm 22/7, chị viết: "Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm".

Nghệ sĩ Hồng Đào trong bức ảnh mới nhất chị chia sẻ trên trang cá nhân.

Nói về cuộc sống hiện tại, diễn viên phim Phượng Khấu chia sẻ: "Buổi sáng ở California bình yên. Tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi... Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đúng theo kế hoạch của mình. Người Mỹ có câu: "If plan A didn’t work, learn how to handle plan B" (Nếu kế hoạch A thất bại, bạn hãy học cách thực hiện kế hoạch B). Kế hoạch B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại. Và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương chung quanh mình".

Thông tin Hồng Đào - Quang Minh ly hôn râm ran trong showbiz từ một tháng trước. Phía nữ nghệ sĩ không đưa ra bình luận khiến khán giả tiếp tục đặt câu hỏi. Thời gian bị đồn chia tay, Hồng Đào vẫn tham gia các dự án phim ảnh với chồng cũ như phim Ngôi nhà bươm bướm. Cả hai được nhận xét tỏ thái độ chuyên nghiệp, hợp tác khi làm việc chung.

Cặp vợ chồng nghệ sĩ thời còn mặn nồng.

Hồng Đào và Quang Minh nên duyên khi học chung tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tuy nhiên, mối tình gặp trắc trở vì Quang Minh quyết định theo gia đình sang Mỹ định cư và kết hôn không lâu sau đó. Ngoài 30 tuổi, Hồng Đào vẫn chưa lấy chồng, chị gặp lại người cũ khi sang Mỹ. Lúc này Quang Minh đã ly hôn nên cả hai cho nhau cơ hội.

Cặp nghệ sĩ chung sống hạnh phúc hơn 20 năm, có với nhau hai người con và đồng hành trong nhiều hoạt động nghệ thuật. Việc Hồng Đào lên tiếng xác nhận đổ vỡ khiến người hâm mộ tiếc nuối và mong chị sớm vượt qua biến cố.

Lam Trà