Hôn nhân của 7 cặp sao 'kiệm lời' xứ Hàn

Jang Dong Gun - Go So Young là một trong những cặp vợ chồng quyền lực được ngưỡng mộ nhất Kbiz. Năm 1999, hai người quen biết sau khi đóng chung bộ phim "Love wind love song". Sau 10 năm tìm hiểu, hẹn hò bí mật, Jang Dong Gun và vợ quyết định công khai chuyện tình cảm. Năm 2010, cặp đôi kết hôn trong sự chúc phúc của bạn bè và nhiều người hâm mộ. Hai người chào đón con trai đầu lòng vào năm 2010. Năm 2014, Go So Young tiếp tục sinh bé gái. Hôn nhân viên mãn, bình dị không màu mè của tài tử và vợ được nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, cặp đôi rút khỏi làng giải trí, dành nhiều thời gian nuôi dạy con cái.