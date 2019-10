Hoàng Yến Chibi tái xuất sau 'Thất sơn tâm linh' 0 Ca khúc 'Là anh đấy nhưng không còn yêu' đánh dấu sự trở lại của Hoàng Yến Chibi với âm nhạc sau thời gian tập trung cho điện ảnh.

Thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Shin Hồng Vịnh, nữ diễn viên - ca sĩ căng thẳng đôi chút dù ballad vốn là thế mạnh của cô. "Tôi phải cẩn trọng bởi Là anh đấy nhưng không còn yêu gửi gắm nỗi đau và tâm sự của người phụ nữ trưởng thành, còn Hoàng Yến Chibi vẫn non trẻ trong chuyện tình cảm", cô nói. Yến mất ba tháng để tìm cảm hứng, cách thể hiện phù hợp ca khúc. Hôm 29/10, cô mới tự tin ra mắt khán giả sản phẩm âm nhạc mới này.

Diễn viên - ca sĩ Hoàng Yến Chibi.

Sau thành công của vai Sỏi trong Thất sơn tâm linh, Hoàng Yến Chibi vẫn ca hát nhưng chủ yếu cover các ca khúc hot như Trời giấu trời mang đi, So far away... Cô tâm sự 2019 là năm thành công của mình trong điện ảnh nhưng với âm nhạc thì chưa thực sự khởi sắc. "Một phần của sự chậm trễ này vì tôi là người kỹ tính. Mỗi sản phẩm khi tung ra cần có sự đầu tư bài bản, nghiêm túc. Chính vì thế, đến ca khúc này tôi mới sẵn sàng cho việc trở lại sân khấu nhạc", Yến bảo.

"Khi nhận sáng tác của Shin Hồng Vịnh, tôi thích ngay vì âm nhạc rất phù hợp với chất giọng. Thêm nữa, ca từ của bài hát cũng có nhiều câu tôi cảm thấy tâm đắc. Tuy nhiên, để thể hiện đúng tinh thần bài hát, bên cạnh trải nghiệm của bản thân, tôi phải vay mượn thêm một chút của người khác rồi sau đó mới nuôi được cảm xúc để bước vào phòng thu hoàn chỉnh bài hát. Tôi tin rằng, không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người sau khi nghe Là anh đấy nhưng không còn yêu sẽ tìm thấy sự đồng cảm", Hoàng Yến Chibi chia sẻ.

Hóa thân vào nữ chính lụy tình trong ca khúc nhưng ngoài đời, Hoàng Yến tự nhận rất "phũ". Khi mối quan hệ tình cảm tan vỡ, cô không vấn vương, nuối tiếc mà gạt chuyện cũ sang một bên để tiếp tục cuộc sống. Nữ ca sĩ khẳng định sự đau khổ sau chia tay là có thực nhưng với cô, mọi chuyện qua nhanh bởi Yến sống tích cực, luôn hướng về phía trước. Đó là cách cô giữ cho bản thân sự thoải mái, tĩnh tâm trước những biến cố đến và đi trong cuộc đời.

Hoàng Yến Chibi tái xuất sau 'Thất sơn tâm linh' 'Là anh đấy nhưng không còn yêu' - Hoàng Yến Chibi

Lam Trà