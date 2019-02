'Hoàng tử tình ca' Charlie Puth công khai bạn gái mới 0 Vào ngày Valentine, nam ca sĩ 27 tuổi tiết lộ bức ảnh ôm người đẹp tuổi teen Charlotte Lawrence. Selena Gomez từng hẹn hò Charlie Puth nhưng tâm trí luôn hướng về Bieber

Charlie Puth vừa giới thiệu người yêu mới trên Instagram vào tối 14/2. Giọng ca We Don't Talk Anymore và nữ ca sĩ 18 tuổi Charlotte Lawrence tình tứ selfie trước gương. Charlie tâm sự: "Chúc mừng ngày lễ tình nhân".

Charlie Puth khoe ảnh bạn gái mới trong ngày Valentine.

Từ đầu tuần này, cặp sao đã làm rộ tin đồn hẹn hò khi tham dự Tuần lễ thời trang New York cùng nhau. Hôm 12/2, Charlie và Charlotte ngồi bên nhau ở hàng ghế đầu tại show Coach's Men's and Women's Fall 2019.

Bạn gái Charlie Puth sinh năm 2000, là ca sĩ kiêm người mẫu. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hollywood với mẹ là diễn viên Christa Miller và bố là biên kịch - đạo diễn Bill Lawrence. Charlotte phát hành single từ năm 2014, đến nay đã trình làng hơn 10 ca khúc nhưng chưa ghi được nhiều dấu ấn.

Cặp đôi tới dự tuần lễ thời trang.

Charlie Puth đã nổi tiếng trong làng nhạc với những ca khúc trữ tình ngọt ngào thu hút hàng tỷ lượt người xem trên Youtube như We Don't Talk Anymore 2,1 tỷ view, See You Again 4 tỷ view... Là một sao nam quyến rũ, thành công trong sự nghiệp âm nhạc nhưng Charlie lại khá "lận đận" đường tình duyên. Anh từng có cuộc tình chóng vánh với Selena Gomez để lại nhiều đau khổ vì nhận ra Selena vẫn nặng lòng với Justin Bieber. Năm 2016, anh chia tay cựu sao Disney Bella Thorne sau khi phát hiện cô "bắt cá hai tay" với nam diễn viên Tyler Posey.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Charlie Puth thổ lộ khao khát được yêu nhưng không muốn hẹn hò những bóng hồng quá nổi tiếng. Nam ca sĩ trải lòng trên The Telegraph: "Tôi từng yêu những cô gái nổi tiếng, cũng từng gặp gỡ những cô gái không phải là nghệ sĩ. Giờ đây tôi chỉ muốn tìm một ai đó giao thoa giữa họ, người không quan tâm Charlie Puth là ai nhưng quan tâm đến trái tim Charlie Puth. Không có tình yêu thực sự rất buồn".