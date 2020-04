'Hoàng tử club' Kha Chấn Đông chơi xuyên đêm 0 Đài LoanBất chấp dịch bệnh, nam diễn viên Kha Chấn Đông không đeo khẩu trang, vào bar vui vẻ với các mỹ nhân bốc lửa.

Yahoo đưa tin cuộc sống của "hoàng tử hộp đêm" Kha Chấn Đông không bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Cánh paparazzi gần đây bắt gặp anh tại club Asylum. Tâm trạng tài tử vui vẻ, phấn chấn do rượu. Anh cười đùa với vài người mẫu nữ nóng bỏng, cả nhóm không ai đeo khẩu trang hay duy trì khoảng cách an toàn như yêu cầu của chính phủ. Trong buổi đêm paparazzi theo dõi, bar tiếp khoảng 40 khách vào ra. Nửa đêm, Kha Chấn Đông cùng bạn bè đưa một người say xỉn ra xe, sau đó tiếp tục đến chỗ khác vui chơi. Một nguồn tin cho hay quán bar do cha của Kha Chấn Đông làm chủ và vẫn hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh lan tràn.

Kha Chấn Đông vui chơi xuyên đêm.

Nam diễn viên đội chiếc mũ hồng rực bắt mắt.

Kha Chấn Đông năm nay 29 tuổi, là diễn viên Đài Loan. Anh thành danh khá sớm trong sự nghiệp. Năm 2011, với bộ phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, anh đã giành giải Kim Mã cho Nam diễn viên mới xuất sắc. Tuy nhiên, năm 2014, tài tử bị bắt cùng Phùng Tổ Danh - con trai Thành Long - khi đang sử dụng ma túy tại nhà riêng của Tổ Danh. Vì scandal này, sự nghiệp của anh tiêu tan. Rất nhiều hợp đồng quảng cáo đã bị hủy, bởi theo quy định của Đại lục, bất cứ nghệ sĩ nào dính đến ma túy đều không được xuất hiện trên các phương tiện đại chúng.

Nam diễn viên Kha Chấn Đông.

Sau ồn ào dùng ma túy, Kha Chấn Đông nỗ lực vực lại sự nghiệp, nhưng tên tuổi không còn được như xưa. Năm 2019, có tin đồn tài tử mua dâm, nhưng anh phủ nhận.

Nguyễn Hương (Theo News)