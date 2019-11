Hoàng Thùy Linh diễn tại 'Monsoon 2019' 0 Hà NộiCa sĩ Hoàng Thùy Linh hứa hẹn mang đến những tiết mục sôi động tại sự kiện âm nhạc thường niên 'Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa 2019'.

Sau thành công của album Hoàng, giọng ca Để Mị nói cho mà nghe tiếp tục trở thành gương mặt hot trên các sân khấu nhạc. Tại sự kiện "Monsoon 2019", Hoàng Thùy Linh góp giọng cùng loạt hit được yêu thích thời gian gần đây nhưng theo cách thể hiện hoàn toàn mới. Nữ ca sĩ tự hào vì đồng hành cùng chương trình từ những mùa đầu tiên.

Hoàng Thùy Linh biểu diễn "Để Mị nói cho mà nghe" trên sân khấu Ngoisao Beauty Expo 2019 do báo Ngoisao.net tổ chức đầu tháng 10 tại TP HCM. Cô sẽ trình diễn ca khúc này tại Monsoon 2019 với phong cách mới. Ảnh: Hữu Khoa.

Năm nay, ban tổ chức chuỗi đêm nhạc diễn ra trong ba ngày 1-2-3/11 kỳ vọng mang đến cho khán giả những thực đơn âm nhạc phong phú, đa sắc màu, với sự hội tụ của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trong đó có nhạc sĩ - ca sĩ Tiên Tiên, Vũ. x Skylines Beyond, Lu.Tre.Chau, hay ca sĩ người Đức gốc Việt từng "gây bão" mạng xã hội - Vinh Khuất, ca sĩ người Mỹ gốc Việt Xinh Xô. Không chỉ vậy, khán giả còn có dịp gặp gỡ các nhóm nhạc từ nhiều nước trên thế giới: Hyukoh (Hàn Quốc), Robert Rich (Mỹ), Mariyah (Đan Mạch), Totemo (Israel)...

Ban nhạc pop rock đến từ Ireland lần đầu tiên đến Việt Nam - Kodaline gần gũi với khán giả Việt qua một số bản nhạc phim như Love Roise, The Fault in Our Stars. Kodaline đi vào huyền thoại với các ca khúc All I Want đạt hơn 46 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc sĩ Quốc Trung - trưởng ban tổ chức - cho biết, năm nay, chương trình sẽ dành một mini-stage cho khán giả được tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp vào buổi chiều tại Hoàng Thành Thăng Long trong ngày diễn ra sự kiện chính. Sự tham gia của khán giả chính là một phần tạo nên không khí và tinh thần lễ hội của Monsoon Music Festival.

Sân khấu chương trình năm nay.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra hội thảo âm nhạc, với chủ đề "Chuyên nghiệp hóa trong tổ chức các sự kiện nghệ thuật tại Việt Nam". Đây là dịp để các chuyên gia cùng ngồi lại thảo luận đường hướng phát triển âm nhạc, văn hóa và tầm ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong kinh doanh và làm thương hiệu.

Vân Anh