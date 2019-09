Hoàng Thùy lần đầu tham gia 'Hành trình từ trái tim'

Hành trình tiếp tục có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Hà Kiều Anh, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Tú Anh, Trương Thị May, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hoàng My, ca sĩ Uyên Linh, Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Ái Phương... Năm 2020, hành trình tiếp tục trao tặng "Tủ sách nền tảng đổi đời" đến hàng chục nghìn thư viện, nhà văn hóa, tại hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành. Đặc biệt, hành trình sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.