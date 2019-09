Hoàng Dũng 'The Voice' giảm 18 kg 0 So với lúc thi Sing My Song 2017, ca sĩ Hoàng Dũng 'The Voice' đã giảm 18 kg để đóng MV 'Ngu nghếch'.

Chiều 19/9, Hoàng Dũng tổ chức họp báo giới thiệu MV Ngu nghếch sắp phát hành. Học trò của ca sĩ Thu Phương tại The Voice 2015 khiến nhiều người bất ngờ vì ngoại hình thon gọn, bảnh bao. Hoàng Dũng cho biết, anh hiện tại nặng 65 kg, đã giảm 18 kg so với thời thi Sing My Song 2017. "Tôi giảm cân để phục vụ những dự án mới, muốn mình đẹp hơn khi lên hình. Tôi luôn mong được mọi người công nhận nhiều hơn và việc chú trọng ngoại hình cũng là cách để tôi thể hiện sự nghiêm túc với công việc", Hoàng Dũng nói.

Giải thích về việc đặt tựa đề cho MV là Ngu nghếch - một từ không có nghĩa trong từ điển tiếng Việt - nam ca sĩ cho biết anh không làm vậy để cố tình gây sự chú ý, tranh cãi cho sản phẩm. Hoàng Dũng lần đầu nghe từ này khi trao đổi với một thành viên trong êkíp và thấy rất thích thú. Đây không phải là từ mọi người thường dùng để chỉ sự ngốc nghếch nhưng anh lại thấy nó rất phù hợp với thông điệp mà MV muốn truyền tải. Nam ca sĩ lý giải: "Ngu nghếch vừa có sự đáng trách vừa có sự đáng thương. Tôi mong rằng cái tên này giúp mọi người có cái nhìn tích cực, lạc quan hơn với người yêu mình, với câu chuyện tình yêu chứ không phải đặt tên như thế để gây chú ý...".

Ca sĩ Hoàng Dũng.

MV Ngu nghếch kể về câu chuyện tình buồn, lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng ở thời hậu tận thế. Chàng thợ may nghèo đem lòng yêu một tiểu thư khuê các. Sau rất nhiều biến cố, họ đã chia tay nhưng chàng trai vẫn giữ tình cảm. Khi nhận được lời đề nghị thực hiện chiếc váy cưới cho cô gái, chàng trai đã lên kế hoạch trả thù, và bi kịch liên tiếp xảy ra tại hôn lễ.

Ngu nghếch sẽ chính thức phát hành vào 21/9, là MV đầu tiên trong series các sản phẩm âm nhạc chuẩn bị ra mắt của Hoàng Dũng. Lần trở lại này, nam ca sĩ hứa hẹn sẽ giới thiệu nhiều dự án bao gồm single, điện ảnh, chương trình nghệ thuật khác.

Hoàng Dũng được nhiều người biết đến khi giành á quân The Voice 2015. Sau đó, anh trở lại Hà Nội để hoàn thành việc học tại Đại học Ngoại thương và theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Hoàng Dũng từng phát hành các ca khúc Yếu đuối, Chờ anh nhé...