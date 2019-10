Hoa trắng ngập tràn lễ viếng Sulli 0 Hàn QuốcTang lễ Sulli diễn ra hôm 15/10 tại bệnh viện Severance của Đại học Yonsei ở Sinchon-dong, Seoul, ngập tràn hoa trắng.

Theo nguyện vọng gia đình, tang lễ của diễn viên, ca sĩ quá cố Sulli diễn ra trong không khí riêng tư, chỉ người thân và một số bạn bè gắn bó với cô dự, còn lại đều gửi vòng hoa đến tiễn đưa. Tại sảnh nhà tang lễ, rất nhiều những lẵng hoa trắng - màu hoa dành cho người mất ở độ tuổi hoa niên, được đặt hai bên lối vào. Trong một vòng hoa của thành viên Yunho nhóm DSBK gửi đến, anh nhắn nhủ cô gái trên thiên đường: "Gửi đến em, nàng công chúa xinh đẹp nhất". Cùng chủ tịch SM Entertainment, Yunho là người đứng bên cạnh Sulli và cùng cắt bánh sinh nhật với cô bé Sulli - năm ấy mới 11 tuổi.

Những vòng hoa trắng tiễn đưa người quá cố.

Sulli trong tiệc sinh nhật 11 tuổi, đứng bên Yunho (ngoài cùng bên phải).

Bạn bè của Sulli trong giới giải trí hai ngày qua lặng lẽ đến viếng nữ ca sĩ. Ca sĩ Trung Quốc Tống Thiến (Victoria Song) được cho là về Bắc Kinh gia hạn visa, sau đó bay từ Trung Quốc sang Hàn Quốc trong đêm 15/10, để kịp tới tiễn đưa và nhìn mặt bạn lần cuối. Một nhân viên máy bay cho biết trông Tống Thiến suy sụp. Cô và Sulli là những người bạn thân thiết thời mới gia nhập làng giải trí. Những ngày qua, Tống Thiến chịu áp lực nặng nề từ dư luận, nhiều netizen vào tận trang cá nhân của cô và bình luận ác ý, một trong số đó là: "Kìa bạn thân cô chết rồi kìa, bao giờ đến lượt cô?", hay "Bạn thân ư, có biết Sulli trầm cảm không?"...

Một người bạn thân thiết khác của Sulli là Goo Hara những ngày qua rất trầm uất. Cô gái hôm 15/10 livestream trên mạng khóc lóc thảm thiết, xin lỗi Sulli vì đã không quan tâm nhiều đến bạn. Goo Hara cũng là một nghệ sĩ gặp vấn đề về tinh thần trong khoảng 2 năm trở lại đây, cô đã có lần tự tử hụt.

Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra về cái chết mới đây cho biết, việc khám nghiệm tử thi sẽ được diễn ra nếu gia đình người quá cố yêu cầu, và công việc này cần được tiến hành để khẳng định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Sulli.

Sulli trong ngày làm việc cuối cùng trước khi chết, cô vẫn rất tươi tắn, chuyên nghiệp. Ngày hôm sau, cô treo cổ chết ở nhà.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh... Hôm 14/10, cô treo cổ tự tử tại nhà riêng, gây bàng hoàng cho dư luận.

Nguyễn Hương (Theo News)