Hoa hậu Tường Linh: 'Nhiều người nhắn tin rủ tôi qua đêm'

Không chịu an phận với công việc ở ngành hàng không như ước mong của bố mẹ, Tường Linh bước chân vào showbiz để thử thách bản thân. Sau danh hiệu Á quân The Face 2017, cô tham gia Hoa hậu Liên lục địa 2017 và lọt top 18 cùng danh hiệu Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất. Người đẹp quê Phú Yên thú nhận rằng, từ khi nổi tiếng cô gặp không ít cám dỗ, đặc biệt là những lời mời khiếm nhã từ mạng xã hội.

"Cứ khi nào mở phần tin nhắn chờ của Facebook, tôi lại thấy có những người lạ nhắn tin rủ rê qua đêm rồi chuyện này, chuyện nọ. Tôi chắc chắn nhiều cô gái đẹp khác cũng gặp trường hợp tương tự. Bản thân tôi chẳng mấy khi để tâm, suy nghĩ đến điều này mà xóa hoặc block Facebook của người lạ đó ngay lập tức. Tôi coi sự mời mọc đầy cám dỗ ấy như là một 'gia vị' của showbiz, giúp tôi chín chắn, trưởng thành hơn", Tường Linh chia sẻ.

Hoa hậu Sắc đẹp châu Á 2017 Tường Linh.

Á quân The Face 2017 còn tiết lộ, cũng đã một thời gian dài cô độc thân và chưa tìm được một chàng trai ưng ý. Tường Linh phủ nhận chuyện có đại gia nâng đỡ: "Bạn trai tôi còn không có, chứ đừng nói đến việc có bạn trai đại gia để họ hỗ trợ tài chính, 'đắp hàng hiệu' lên người. Có thể đó là cách sống của một số cô gái, tôi không bình luận gì. Nếu mối quan hệ đó xuất phát từ tình cảm chân thành của hai phía, họ tặng nhau quà đắt tiền để biểu thị tình cảm thì cũng dễ hiểu mà".

Sinh ra trong gia đình có bố làm việc trong quân đội, mẹ là giáo viên, Tường Linh được giáo dục rất nghiêm khắc từ khi còn nhỏ. Cô sớm tự lập và khi biết kiếm tiền, cô thường xuyên mua đồ tặng bố mẹ hoặc đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài. Người đẹp bày tỏ: "Có người dành tiền mình kiếm được để mua đồ hiệu, tôi lại dùng tiền đi du lịch. Bản thân tôi không bao giờ tạo hình ảnh sang chảnh mà muốn gần gũi, thân thiện nhất với khán giả. Do đó, việc sử dụng đồ hiệu không nói lên giá trị của một con người. Có đắp cả tỷ đồng đồ hiệu thì nó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Quan trọng là giá trị bên trong của mình thế nào và khán giả nhớ về mình qua những việc mình làm".

Sau nhiều danh hiệu sắc đẹp, cô tiếp tục đăng ký thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2019.

Không như nhiều người đẹp tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc, Tường Linh giữ vững lập trường 'không đụng dao kéo'. Có những lời đồn về việc cô chỉnh sửa gương mặt nhưng Hoa hậu bỏ ngoài tai. Cô cho biết 'vũ khí bí mật' để cô đẹp hơn mỗi ngày là chăm sóc kỹ cho làn da. Cô dự trữ cả tủ 'nước thần' của một thương hiệu mỹ phẩm mình yêu thích, giúp cho da luôn mịn màng. Tường Linh nói, với phụ nữ làn da đẹp sẽ luôn khiến họ rạng ngời và cô luôn tự hào về vẻ ngoài tươi sáng, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng.

Hiện tại ngoài các hoạt động nghệ thuật, Á quân The Face tận hưởng cuộc sống bằng các chuyến du lịch. Trung bình mỗi tháng cô đi một nước để khám phá thiên nhiên, con người tại quốc gia đó. Thông qua mỗi chuyến đi, cô cảm thấy mình có thêm những kiến thức bổ ích và bớt bé nhỏ hơn giữa thế giới rộng lớn. Đầu năm Kỷ Hợi, cô đã lên đường sang Nepal hành hương. Cô có thói quen đi bộ 108 lần quanh bảo tháp Boudhanath để cầu nguyện cho bản thân, gia đình một năm mới bình an, may mắn.

Ảnh: Tang Tang