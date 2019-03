Hoa hậu Thế giới xuất hiện trong MV của chồng trẻ

Nhóm Jonas Brothers thành lập năm 2005, nổi tiếng trên Disney qua bộ phim truyền hình "Camp Rock" và đã phát hành 4 album phòng thu gồm "It’s About Time" (2006), "Jonas Brothers" (2007), "A Little Bit Longer" (2008), "Lines, Vines and Trying Times" (2009) và album live "LiVe" (2013). Họ đã bán được 17 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới.